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    Мін'юст США вимагає передати податкові декларації Трампа Конгресу

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    Мін'юст США вимагає передати податкові декларації Трампа Конгресу - Мін'юст США вимагає передати податкові декларації Трампа Конгресу
    Мін'юст США вимагає передати податкові декларації Трампа Конгресу
    Фото: Carlos Barria / Reuters

    Голова Бюджетного комітету почав вимагати передачу особистих та комерційних декларацій Трампа ще в 2019 році

    Міністерство юстиції США оголосило, що американський Мінфін має передати податкові декларації експрезидента Дональда Трампа Постійному бюджетному комітету Палати представників, який очолюють демократи. Про це йдеться в меморандумі Мін’юсту США, на який посилається американське видання The Hill.

    «Положення, про яке йдеться тут, є однозначним: на письмову вимогу голови одного з трьох комітетів Конгресу, що займаються питаннями податків, міністр (фінансів – ред.) надає запитану податкову інформацію Комітету», - зауважила у цьому зв’язку в меморандумі в.о. помічниці генпрокурора США Дон Джонсен.

    Якщо комітет отримає податкову декларацію Трампа, він може перевірити документи на закритому засіданні.

    Голова Бюджетного комітету почав вимагати передачу особистих та комерційних декларацій Трампа ще в 2019 році.

    Він також викликав на слухання тодішнього міністра фінансів Стівена Мнучина й голову податкової служби, щоби декларації Трампа передали в Конгрес.

    Натомість адміністрація відмовилась виконати запит та виклики на слухання, через що комітет ініціював позов.

    До слова. колишній президент США Дональд Трамп заявив, що президент Джо Байден не став на заваді завершенню будівництва газопроводу «Північний потік 2», це дозволить Росії отримувати «мільярди і мільярди доларів».

    Теги: США міністр Дональд Трамп Міністерство юстиції документи
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    Мін'юст США вимагає передати податкові декларації Трампа Конгресу