США звільнять 182 співробітників посольств у Росії

Блінкен подякував людям за роботу і пояснив, що ці звільнення – це прямий результат рішень російської влади

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що через заборону Москви наймати Сполученим Штатам на роботу іноземців та громадян третіх країн, США звільнять 182 співробітників американської дипмісії в Росії. Про це повідомляє пресслужба Держдепу.

Вашингтону доведеться звільнити 182 місцевих співробітника на своїх дипломатичних об'єктах в Росії - в Москві, Владивостоці, Єкатеринбурзі, уточнив Блінкен.

«Починаючи з серпня, уряд Росії забороняє Сполученим Штатам утримувати, приймати на роботу чи укладати контракти з російським чи третім країнам, за винятком наших охоронців. Ми глибоко засмучені тим, що ця дія змусить нас звільнити 182 місцевих співробітників та десятки підрядників у наших дипломатичних установах у Москві, Владивостоці та Єкатеринбурзі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сполучені Штати будуть виконувати свої зобов'язання, продовжуючи підтримувати передбачувані і стабільні відносини з Росією

«Ці невдалі заходи сильно вплинуть на місію США в операціях Росії, потенційно включаючи безпеку нашого персоналу, а також нашу здатність вести дипломатичну роботу з урядом Росії. Хоча ми шкодуємо про дії російського уряду, які змусили скоротити наші послуги та операції, Сполучені Штати виконуватимуть наші зобов’язання, продовжуючи продовжувати передбачувані та стабільні відносини з Росією», - сказав Блінкен.

Блінкен подякував людям за роботу і пояснив, що ці звільнення – це прямий результат рішень російської влади.

19 грудня стало відомо про рішення США закрити свої консульства в Росії. При цьому в Держдепі пояснили, що подібні заходи пов'язані з оптимізацією роботи американської дипмісії.

Консульство у Владивостоці було тимчасово закрито у березні через пандемію коронавірусу. У Єкатеринбурзі воно продовжувало роботу, але в обмеженому режимі. У разі закриття єдиним дипломатичним центром США в Росії буде посольство в Москві.

До слова, МЗС Болгарії оголосило військового, військово-повітряного та військово-морського аташе при російському посольстві персоною нон-ґрата.

Як повідомлялося 22 серпня, у США колишній військовослужбовець спецпідрозділу сухопутних військ заарештований за підозрою в змові з працівниками російської розвідки.

До слова, Норвегія висилає російського дипломата через шпигунський скандал.

Також чеські правоохоронці затримали російського дипломата за незаконне придбання боєприпасів.

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