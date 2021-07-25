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    Трамп розкритикував Байдена та Меркель через «Північний потік-2»

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    &laquo;Нинішня адміністрація багатіє завдяки Китаю&raquo; &ndash; Трамп - Трамп розкритикував Байдена та Меркель через «Північний потік-2»

    «Нинішня адміністрація багатіє завдяки Китаю» – Трамп

    Фото з відкритих джерел

    Колишній президент США назвав президентські вибори «ганебними»

    Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що президент Джо Байден не став на заваді завершенню будівництва газопроводу «Північний потік 2», це дозволить Росії отримувати «мільярди і мільярди доларів».

    Під час виступу в Арізоні він сказав, що «зупинив» будівництво проєкту, а Байден допустив, що газопровід буде добудований «за кілька місяців», – повідомляє Інтерфакс.

    Він нагадав, що раніше попереджав канцлера ФРН Ангелу Меркель, що США витрачають «мільярди на захист» Німеччини, а вона «платить Росії мільярди» за поставки газу.

    Він знову заявив, що зазнав поразки на президентських виборах лише тому, що їх результати були підтасованими, назвавши вибори «найбільш ганебними і корумпованими» в історії.

    Трамп сказав, що нинішня адміністрація «багатіє завдяки Китаю». Як приклад він навів обвинувачення Хантера Байдена – сина президента – в тому, що російські спецслужби зламали його ноутбук.

    «Він заявив, що це була Росія..., Росія, як завжди. Звернули увагу, що це не Китай, а саме Росія? Це тому, що за рахунок Китаю, а не за рахунок Росії вони багатіють», – сказав експрезидент.

    За його твердженням, він, коли був при владі, проводив найбільш жорстку політику щодо Росії, але при цьому підтримував добрі стосунки з російським президентом Володимиром Путіним.

    Теги: Росія США вибори Дональд Трамп будівництво Північний потік-2
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    Трамп розкритикував Байдена та Меркель через «Північний потік-2»