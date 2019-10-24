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    Queen разом з тисячами фанатів створили три нових кліпи (відео)

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    Queen разом з тисячами фанатів створили три нових кліпи (відео)

    Зокрема, опубліковано ролик на пісню Bohemian Rhapsody, яку заспівали більше п'яти тисяч фанатів з різних країн

    Група Queen випустила три нових музичних відео за результатами конкурсу, оголошеного музикантами з нагоди мільярда переглядів кліпу Bohemian Rhapsody на YouTube.

    Загалом у конкурсі взяли участь більше 10 тисяч фанатів з 120 країн.

    Зокрема, опубліковано ролик на пісню Bohemian Rhapsody, яку заспівали більше п'яти тисяч фанатів з різних країн. Для того щоб по-новому відтворити легендарну композицію, музиканти попросили шанувальників виконати пісню вдома. Потім з фрагментів змонтували відео.

    Також представлено ролик на сингл A Kind of Magic, для якого 2733 художника створили анімацію.

    А кліп на пісню Don't Stop Me Now містить танцювальний перформанс від 1822 фанатів рок-групи.

    Раніше повідомлялося, що кліп Queen до композиції Bohemian Rhapsody набрав понад мільярд переглядів на офіційному каналі групи на YouTube.

    Джерело: 112 Україна

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