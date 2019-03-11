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    У світі

    Між Нідерландами та Бельгією скасують авіасполучення

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    Переліт між Нідерландами та Бельгією займає 45 хвилин, а поїздка залізницею &ndash; близько двох годин, проте&nbsp;контроль в аеропортах робить переліт довшим - Між Нідерландами та Бельгією скасують авіасполучення
    Переліт між Нідерландами та Бельгією займає 45 хвилин, а поїздка залізницею – близько двох годин, проте контроль в аеропортах робить переліт довшим

    Поїздка потягом з Амстердама до Брюсселя займає майже стільки ж часу і не завдає шкоди довкіллю, - «зелена» партія

    Нижня палата Парламенту Нідерландів проголосувала за закриття авіасполучення між Амстердамом і Брюсселем. Інформацію про це повідомляє RTBF.

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    Таку пропозицію подала «зелена» партія GroenLinks, її підтримали D66 і Християнський союз, що входять до владної коаліції.

    Аргументом на користь закриття авіасполучення стало те, що поїздка потягом з Амстердама до Брюсселя займає стільки ж часу, проте завдає менше негативного впливу на довкілля.

    Насправді переліт займає 45 хвилин, а поїздка залізницею – близько двох годин. Втім, контроль в аеропортах фактично робить переліт довшим.

    Наразі між містами здійснюється кілька рейсів на день. Парламент Нідерландів пропонує відмовлятися від авіаперельотів поетапно.

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