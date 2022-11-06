Мобілізовані рашисти конфліктують із білорусами і масово хворіють – розвідка

Військова поліція Білорусі неспроможна стримувати протиправну поведінку росіян

Російські загарбники зневажливо ставляться до білоруських солдатів, тож між військовими зростає напруга. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними української розвідки, на територію Білорусі продовжують надходити підрозділи збройних сил РФ, які переважно складаються з так званих «частково мобілізованих» громадян. Їхнє головне завдання – підготовка матеріальної бази та місць розміщення російських військ.

«Численні конфліктні ситуації пов’язані з прецедентами зневажливого ставлення російських військових до білорусів. Військова поліція РБ неспроможна стримувати протиправну поведінку росіян. Зокрема, у доповідних записках, які подаються старшими офіцерами ЗС РБ на основі скарг своїх рядових військовослужбовців, вказується на зневажливі вислови та поведінку росіян щодо білорусів. Зокрема, із використанням принижень на основі етнічних характеристик. Кількість прецедентів швидко зростає, що призводить до неконтрольованої ескалації напруги в Білорусі», – зазначають в розвідці.

Також зазначається, що серед російських мобілізованих, які перебувають у Білорусі, спостерігається спалах захворювань через недотримання санітарних умов. «Між тим, самі «чмобікі» вимушені жити в непристосованих умовах. Переважно в польових наметах без належних санітарних умов. Здебільшого це захворювання дихальних шляхів (бронхіт, ангіна, пневмонія, загострення астми) та інфекції шлунково-кишкового тракту. Масштаби захворювань такі, що білоруські медики не здатні впоратися з ними. росіяни вимушені в терміновому порядку відряджати до білорусі військових та мобілізованих медиків з РФ», – зазначили в ГУР.

Найближчим часом очікується прибуття чергової партії медичних співробітників на 230 загальновійськовий полігон західного оперативного командування збройних сил республіки білорусь (Обуз-Лісновський).