Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Мобілізовані рашисти конфліктують із білорусами і масово хворіють – розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мобілізовані рашисти конфліктують із білорусами і масово хворіють – розвідка
Серед російських мобілізованих, які перебувають у Білорусі, спостерігається спалах захворювань через недотримання санітарних умов
фото з відкритих джерел

Військова поліція Білорусі неспроможна стримувати протиправну поведінку росіян

Російські загарбники зневажливо ставляться до білоруських солдатів, тож між військовими зростає напруга. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними української розвідки, на територію Білорусі продовжують надходити підрозділи збройних сил РФ, які переважно складаються з так званих «частково мобілізованих» громадян. Їхнє головне завдання – підготовка матеріальної бази та місць розміщення російських військ.

«Численні конфліктні ситуації пов’язані з прецедентами зневажливого ставлення російських військових до білорусів. Військова поліція РБ неспроможна стримувати протиправну поведінку росіян. Зокрема, у доповідних записках, які подаються старшими офіцерами ЗС РБ на основі скарг своїх рядових військовослужбовців, вказується на зневажливі вислови та поведінку росіян щодо білорусів. Зокрема, із використанням принижень на основі етнічних характеристик. Кількість прецедентів швидко зростає, що призводить до неконтрольованої ескалації напруги в Білорусі», – зазначають в розвідці.

Також зазначається, що серед російських мобілізованих, які перебувають у Білорусі, спостерігається спалах захворювань через недотримання санітарних умов. «Між тим, самі «чмобікі» вимушені жити в непристосованих умовах. Переважно в польових наметах без належних санітарних умов. Здебільшого це захворювання дихальних шляхів (бронхіт, ангіна, пневмонія, загострення астми) та інфекції шлунково-кишкового тракту. Масштаби захворювань такі, що білоруські медики не здатні впоратися з ними. росіяни вимушені в терміновому порядку відряджати до білорусі військових та мобілізованих медиків з РФ», – зазначили в ГУР.

Найближчим часом очікується прибуття чергової партії медичних співробітників на 230 загальновійськовий полігон західного оперативного командування збройних сил республіки білорусь (Обуз-Лісновський). 

Теги: Білорусь окупанти війна партії мобілізація поліція харчування рашисти росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коли бійка закінчилася, приїхала поліція
У Росії п’яні мобілізовані окупанти влаштували бійку (відео)
Сьогодні, 15:41
Потрібно запобігти вступу білоруських військ у повноцінну війну
Україна матиме право атакувати Білорусь – заява Тихановської
4 листопада, 02:55
Ядерні боєприпаси можуть бути встановлені на ракетні установки «Точка-У»
Білоруських військових готують до роботи з ядерною зброєю – представник опозиції
4 листопада, 21:37

Соціум

Мобілізовані рашисти конфліктують із білорусами і масово хворіють – розвідка
Мобілізовані рашисти конфліктують із білорусами і масово хворіють – розвідка
У Росії п’яні мобілізовані окупанти влаштували бійку (відео)
У Росії п’яні мобілізовані окупанти влаштували бійку (відео)
У Польщі перекинувся бус з українцями: загинула дитина
У Польщі перекинувся бус з українцями: загинула дитина
У Бєлгородській області пролунали вибухи та спалахнула пожежа (відео)
У Бєлгородській області пролунали вибухи та спалахнула пожежа (відео)
На честь коронації Карла III британці отримають подарунок 
На честь коронації Карла III британці отримають подарунок 
Найбільша партія в історії: іспанські правоохоронці вилучили марихуану на суму €64 млн
Найбільша партія в історії: іспанські правоохоронці вилучили марихуану на суму €64 млн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
172K
Зеленський натякнув Путіну: Чорноморський флот в українському Криму буде знищено
125K
Лукашенко образився на Зеленського: ставився як до своєї дитини (відео)
107K
Що означатиме присутність Путіна на саміті «Великої двадцятки»: позиція Банкової
84K
«Путіну не потрібні українці»: Кличко звернувся до киян через можливий блекаут
72K
Байден назвав головну проблему армії Путіна
54K
«Військкомати не справляються»: Арестович назвав реальні цифри мобілізованих росіян

Новини

У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
Вчора, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
Вчора, 07:16
Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
4 листопада, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
4 листопада, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
3 листопада, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту