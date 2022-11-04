Україна матиме право атакувати Білорусь – заява Тихановської

Україна має право відповісти на агресію з боку Білорусі

Якщо з території Білорусі в Україну знову полетять російські ракети, Київ має право на відповідь. Про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в інтерв'ю «Українській правді».

«Я розумію, що, якщо ракети знову полетять з території Білорусі, українці та Україна мають право атакувати у відповідь. Саме тому наше завдання – запобігти вступу білоруських військ на територію України», – сказала вона.

До слова, російські загарбники можуть наважитися атакувати Україну з Білорусі, у разі втрати контролю над Херсоном.

Нагадаємо, раніше білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська звернулась до президента України Володимира Зеленського з проханням встановити дипломатичні та політичні відносини між Україною та Об'єднаним перехідним кабінетом Білорусі.

Світлана Тихановська оголосила про створення «Об’єднаного перехідного кабінету» Білорусі у серпні.

Нагадаємо, триває 253-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.