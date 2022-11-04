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Білоруських військових готують до роботи з ядерною зброєю – представник опозиції

Юрій Лящук
glavcom.ua
Білоруських військових готують до роботи з ядерною зброєю – представник опозиції
Ядерні боєприпаси можуть бути встановлені на ракетні установки «Точка-У»
фото з відкритих джерел

Лукашенко за підтримки Кремля будує ще одну КНДР в центрі Європи

Офіцери артилерійських військ Білорусі перебували на навчаннях в Росії, де вони брали участь у підготовці, яка пов'язана з логістикою та зберіганням ядерних снарядів. Про це в ефірі Еспресо заявив заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко.

«До нас надходить інформація щодо можливості розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Уже йде підготовка до того, щоб тактичні ядерні заряди могли з'явитись у Білорусі. Про це говорили самі Путін з Лукашенком. Остання інформація – офіцери білоруських артилерійських військ перебували на навчаннях в Росії, де вони брали участь у підготовці, яка пов'язана з логістикою та зберіганням ядерних снарядів», – зазначив він.

На думку Латушка, Путін ніколи не віддасть Лукашенку контроль над ядерною кнопкою.

«Постане питання, що на території Білорусі з'явиться ядерна зброя і це буде більшою загрозою для України та Заходу. Захід має відповісти на два питання – чи готові вони зробити щось, щоб не допустити цього і друге – якщо це станеться, чи готові вони жити на пороховій бочці», – додав опозиціонер.

Він наголосив, що Лукашенко за підтримки Кремля будує КНДР 2.0 в центрі Європи.

«Ядерні боєприпаси можуть бути встановлені на ракетні установки «Точка-У». Модифікована версія може переносити заряд в 10 кілотонн. Для Лукашенка наявність ядерної зброї – надзавдання. Він вважає, що це гарантує йому правління до смерті у Білорусі, бо якщо у нього ядерна зброя, то хто піде на зміну влади. Для РФ – це розширення сфер впливу, погроз Заходу, можливість розміщення російських угруповань в Білорусі і створення ядерної захисної парасолі над ними. Найгірший варіант, коли ядерний удар буде завданий з території Білорусі – куди буде відповідь – по РФ чи Білорусі, якщо в нас буде розміщена ядерна зброя», – підсумував Латушко.

Нагадаємо, 1 листопада заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв знову взявся транслювати погрози Кремля про ядерний удар, якщо РФ програє в Україні. За словами поплічника кремлівського диктатора Володимира Путіна, у тезі країн Заходу про те, що Росії не можна дозволити перемогти у війні проти України, існує «проста формальна логіка». 

Нагадаємо, днями президент США Джо Байден назвав заяви російського диктатора Володимира Путіна, який заперечив будь-які наміри застосувати ядерну зброю проти України, доволі небезпечними.

Раніше Сполучені Штати Америки попередили російського президента Володимира Путіна про наслідки, з якими зіткнеться його країна у разі ядерного удару по Україні. 

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Теги: Олександр Лукашенко війна путін ядерна зброя Зброя Росії

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