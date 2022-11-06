У Росії п’яні мобілізовані окупанти влаштували бійку (відео)

На базар мобілізовані прийшли з сусідніх селищ, де їх розселили

У російському місті Омськ мобілізовані на війну окупанти влаштували велику бійку на ринку. Участь у побоїщі брали кілька десятків людей. Відповідне відео було оприлюднене у Telegram-каналі Омське громадянське об'єднання.

На базар мобілізовані прийшли з сусідніх селищ, де їх розселили. Але окупанти щось не поділили, і словесна суперечка переросла у велику бійку. Повідомляється, що один з окупантів або отримав травму голови, або був дуже п’яним – товариші не могли підняти нерухомого загарбника із землі. Коли бійка закінчилася, приїхала поліція.

Як чути з відео, очевидці незадоволені таким «сусідством» і кажуть, що краще б уже російські солдати швидше поїхали в Україну.

«Алкоголь, бездіяльність та приреченість – всі ці фактори штовхають мобілізованих на антисоціальну поведінку. Всього від бійок та інших внутрішніх причин у Росії загинуло вже кілька десятків»захисників батьківщини», – зазначається в описі до відео.

Раніше повідомлялося, що у Росії мобілізовані перед відправкою на війну влаштували бійку.