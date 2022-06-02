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    У світі

    Молоді росіяни хочуть припинення війни і переговори, – опитування

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    Усе менше росіян хоче продовження війни в Україні - Молоді росіяни хочуть припинення війни і переговори, – опитування
    Усе менше росіян хоче продовження війни в Україні
    фото: оперативне командування «Північ»

    Уже майже половина жителів Росії виступають проти продовження «спеціальної операції» на території України

    За продовження російсько-української війни виступає лише 50% жителів Росії. Про це свідчать свіжі результати соціологічного опитування компанії Russian Field. Натомість 39% заявляють, що Кремль має переходити до мирних переговорів.

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    Соціологи наголосили, що за півтора місяці, з середини квітня, кількість «яструбів війни» в Росії зменшилася на 4% - з 54 до 50. Відсоток же «голубів миру» за цей час виріс з 35 до 39%.

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    Цікаво, що продовження війни проти України масово підтримують лише росіяни, старші 45 років, тобто такі, які навряд чи візьмуть безпосередню участь у «спеціальній воєнній операції». Серед покоління віком 18-29 років війну підтримує лише кожен четвертий.

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    Крім того, про можливу власну участь у війні заявило лише 37% росіян, до того ж варіант «так, точно візьму участь» обрав лише кожен сьомий житель країни-агресора. Більше половини громадян РФ не збирається воювати в Україні.

    Вікові показники також досить красномовні – серед росіян віком від 18 до 44 років хоче воювати лише трохи більше чверті, тоді як серед росіян пенсійного віку бажаючих повоювати аж 53%.

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    Молоді росіяни хочуть припинення війни і переговори, – опитування
    Молоді росіяни хочуть припинення війни і переговори, – опитування

    Нагадаємо, що небажання продовжувати війну проти України зростає і на фронті, серед рашистських військових.

    Читайте також: Росіяни вимагають продовження війни
    Теги: росія окупанти соцопитування війна Україна окупація #stoprussia
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    Молоді росіяни хочуть припинення війни і переговори, – опитування