Молоді росіяни хочуть припинення війни і переговори, – опитування

Уже майже половина жителів Росії виступають проти продовження «спеціальної операції» на території України

За продовження російсько-української війни виступає лише 50% жителів Росії. Про це свідчать свіжі результати соціологічного опитування компанії Russian Field. Натомість 39% заявляють, що Кремль має переходити до мирних переговорів.

Соціологи наголосили, що за півтора місяці, з середини квітня, кількість «яструбів війни» в Росії зменшилася на 4% - з 54 до 50. Відсоток же «голубів миру» за цей час виріс з 35 до 39%.

Цікаво, що продовження війни проти України масово підтримують лише росіяни, старші 45 років, тобто такі, які навряд чи візьмуть безпосередню участь у «спеціальній воєнній операції». Серед покоління віком 18-29 років війну підтримує лише кожен четвертий.

Крім того, про можливу власну участь у війні заявило лише 37% росіян, до того ж варіант «так, точно візьму участь» обрав лише кожен сьомий житель країни-агресора. Більше половини громадян РФ не збирається воювати в Україні.

Вікові показники також досить красномовні – серед росіян віком від 18 до 44 років хоче воювати лише трохи більше чверті, тоді як серед росіян пенсійного віку бажаючих повоювати аж 53%.

Нагадаємо, що небажання продовжувати війну проти України зростає і на фронті, серед рашистських військових.

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