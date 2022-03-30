Росіяни вимагають продовження війни

Путінський режим породив монстра, у вигляді агресивного народу, з яким може не впоратися

До ідеологічної та моральної фрустрації додалася економічна та соціальна

Однозначно, що сил і можливості вести війну до переможного кінця РФ немає, але «поступки», «відвід військ», сприймається російським суспільством, натасканним на війну і перемогу, однозначно як зрада.

Населення «Z» (від «експертів», до бабусь Путіна) чекало параду на Хрещатику або тотального знищення України за всяку ціну, але не відступ. Всі вони готові були битися за цукор, користуватися «Росграмом» аби лише перемогти світовий фашизм.

Тепер, «Партія війни», партія «За перемогу», створена путінською пропагандою (судячи з коментарів та реакція) може стати серйозною внутрішньою проблемою для режиму Путіна.

Рівень агресії та обурення зашкалює, насамперед вся ця істерія та ненависть, оформлялася як місія та прямувала на конкретного адресата, укронацистів. А тепер виявляється місія провалена і винуватці цього, десь усередині, серед них.

До ідеологічної та моральної фрустрації додалася економічна та соціальна. Немає перемоги, ні армії, ні Макдональдса. Для імперії це стане чутливим (а в перспективі може бути і смертельним ударом). Десяток років росіян змушували вірити в непереможність, міць, готували до війни та перемоги, змусити ж вірити в інше (коли Київ стоїть, а Зеленський президент) у кілька днів і навіть місяців, мабуть, неможливо.

Можливо ми побачимо розгін демонстрації «Za Vойну», самогубства зневірених ідеологів та масових прокльонів на адресу режиму. Режиму терміново потрібні вороги-зрадники, бажано високого рангу.

Джерело: блог Павла Усова

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