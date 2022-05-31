Переговори з росіянами зараз неможливі

Не треба тішити себе ілюзіями

Вчорашня спроба Ердогана провести тристоронні переговори з Путіним та Зеленським була правильною по суті, але неможливою з точки зору росіян. Справа в тому, що Путін, всі 22 роки свого перебування при владі використовував лише один переговорний прийом: підняття ставок.

Путін підняв ставки, сказавши, що розблокує українські порти, якщо з нього знімуть санкції. І зараз він грає в гру: нема війни, а є голод через санкцііі. Тому, в цю гру, переговори з Україною просто не вписуються.

Є ще один аспект, про який мало хто розуміє: Путін, як на мене, не хоче, щоб Ердоган став миротворцем і посилив свій регіональний вплив. І він мріє, щоб про переговори його попросив Байден.

Тому, не треба тішити себе ілюзіями, що Путін готовий до переговорів. Станом на зараз він не збирається іти ні на які переговори.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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