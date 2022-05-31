  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Вадим Денисенко
  4. Переговори з росіянами зараз неможливі
рус
    Думки вголос

    Переговори з росіянами зараз неможливі

    • Вадим Денисенко

      Директор Українського інституту майбутнього

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін не хоче, щоб Ердоган став миротворцем - Переговори з росіянами зараз неможливі
    Путін не хоче, щоб Ердоган став миротворцем
    фото з відкритих джерел

    Не треба тішити себе ілюзіями

    Вчорашня спроба Ердогана провести тристоронні переговори з Путіним та Зеленським була правильною по суті, але неможливою з точки зору росіян. Справа в тому, що Путін, всі 22 роки свого перебування при владі використовував лише один переговорний прийом: підняття ставок.

    Путін підняв ставки, сказавши, що розблокує українські порти, якщо з нього знімуть санкції. І зараз він грає в гру: нема війни, а є голод через санкцііі. Тому, в цю гру, переговори з Україною просто не вписуються.

    Є ще один аспект, про який мало хто розуміє: Путін, як на мене, не хоче, щоб Ердоган став миротворцем і посилив свій регіональний вплив. І він мріє, щоб про переговори його попросив Байден.

    Тому, не треба тішити себе ілюзіями, що Путін готовий до переговорів. Станом на зараз він не збирається іти ні на які переговори.

    Читайте також: Долучиться Росія та ООН. Зеленський і Ердоган обговорили новий дипломатичний майданчик

    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Реджеп Таїп Ердоган росія окупанти санкції війна путін Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Речник Священного Синоду ПЦУ

    Агія Загребельська
    Агія Загребельська

    українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Альфред Кох
    Альфред Кох

    Російський державний діяч

    Костянтин Машовець
    Костянтин Машовець

    Координатор групи «Информационное сопротивление»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Переговори з росіянами зараз неможливі