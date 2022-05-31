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    Події в Україні

    Серед російських військових зростає незадоволення війною в Україні – ISW

    Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року - Серед російських військових зростає незадоволення війною в Україні – ISW
    Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року

    Контратака українських військ на Херсонщині порушила російські операції

    Значні втрати серед офіцерів російської армії у війні в України призводять до ще більшої деморалізації армії РФ. Також у Росії зростає внутрішнє інакомислення та незадоволення війною в Україні. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни (ISW) за 30 травня.

    «Зростання втрат серед російських молодших офіцерів, ймовірно, ще більше погіршить російські можливості та призведе до подальшого морального зриву, – сказано у звіті. – Внутрішнє інакомислення в російських військових колах, яке стверджує, що Кремль робить недостатньо для перемоги у війні, продовжує зростати».

    Про внутрішнє інакомислення аналітики ISW говорять зокрема виходячи зі слів терориста Ігоря Гіркіна, який стверджував, що Кремль відмовився від ідеологічної основи конфлікту, зосередивши конфлікт на Донбасі, а не на всій Україні. Гіркін поскаржився, що кремлівські чиновники більше не ставлять під сумнів легітимність існування України, а поняття «денацифікація» та «демілітаризація» забуті. Також він звинуватив Кремль у політиці умиротворення і заявив, що загроза поразки продовжує зростати.

    «Інакомислення Гіркіна є символом триваючих змін у колах російських військових ентузіастів і колишніх військовослужбовців», – вважають аналітики ISW.

    Також у звіті сказано, що російські війська продовжували поступово захоплювати мікрорайони Сєверодонецька, але ще повністю не оточили місто.

    Російські окупаційні війська зосередилися на перегрупуванні під Ізюмом для відновлення наступу на Слов'янськ та Барвінкове і провели, як оцінюють в ISW, «лише незначні безуспішні атаки».

    Російські сили в Харківській області і далі продовжують концентрувати свої зусилля на запобіганні виходу українського контрнаступу на міжнародний кордон між Харківською та Бєлгордською областями.

    «Обмежена українська контратака у північній частині Херсонської області не просунулась далі, але порушила російські операції», – сказано також у звіті.

    Росіяни здійснили кілька безуспішних атак на українські сили на східному березі річки Інгулець.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Серед російських військових зростає незадоволення війною в Україні – ISW