Кремль знову хоче переговори з Україною

Заступник Лаврова Андрій Руденко запевнив, що Росія не проти переговорів з Україною, але у всьому винен Київ

Москва звинувачує Київ у відсутності діалогу

Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Андрій Руденко заявив, що Росія готова до переговорів із Україною, на яку вона напала в кінці лютого. Про це повідомляє російське державне агентство ТАСС.

Також заступник Лаврова заявив, що у припиненні переговорного процесу винна не Росія, а Україна. «Переговорний процес перервали не ми. Його на паузу поставили наші українські партнери. Як тільки вони висловлять готовність повернутися до столу переговорів, ми відповімо позитивно», – запевнив чиновник, додавши, що головне – аби було що обговорювати.

Щодо зустрічі контактної групи з гуманітарних питань, Руденко не зміг дати конкретної відповіді про роботу цієї структури. «У мене немає жодної інформації», – визнав заступник міністра.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів із Путіним, але без його посередників, і на умовах діалогу, а не ультиматуму.

У відповідь речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що очільник Кремля ніколи не відмовлявся від зустрічі із Зеленським, але вона має бути підготовлена.

Кілька днів тому Андрій Руденко заявив, що Україна не надала відповіді на «російський проєкт договору», надісланий раніше Москвою. Українська ж сторона в особі радника голови Офісу президента Михайла Подоляка пояснює, що росіяни просто займаються шантажуванням.