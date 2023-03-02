У Вікіпедії з‘явилась сторінка «Брянські заворушення»

За даними «Вікіпедії», зі сторони добровольчого угруповання брали участь близько 50 осіб

Вікіпедія поповнилася статтею про «Брянські заворушення», які відбулися 2 березня 2023 року.

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У статті цим терміном назвали звільнення сіл Сушани і Любечани Брянської області бойовим угрупуванням Російським добровольчим корпусом ЗСУ та початок збройних сутичок на російсько-українському кордоні Брянської області.

Ще ці заворушення називають початком громадянської війни в Росії.

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Крім того, зазначається, що зі сторони добровольчого угруповання брали участь близько 50 осіб. Про втрати поки не відомо.

Нагадаємо, російські пропагандисти розносять фейк, що в Брянській області нібито «вороже українське ДРГ» стріляло в спину дитині, взяло в заручники фельдшера і взагалі влаштувало терористичний акт. Російські ЗМІ повідомили, що нібито «укранацистське ДРГ» зайшло в Климовський район Брянської області. Спочатку пропагандисти заявили, що ДРГ обстріляла шкільний автобус та захопила в заручники шестеро людей, але потім ЗМІ самі ж це спростували. Однак згодом відповідальність на себе взяв «Російський Добровольчий Корпус».

Пізніше боєць «Російського Добровольчого корпусу» розповів нові деталі події на Брянщині. Він стверджує, що внаслідок подій цього ранку постраждав лише російських прикордонник, а заручників вони не брали.

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Тим часом російський диктатор Путін вже звинуватив вигаданих «неонацистів» у провокації.