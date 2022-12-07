Мовний скандал у Казахстані: чоловік обурився, що росіяни нахабніють 

Продавчиня на претензію заявила, що народилася в СРСР

Російськомовні, на думку мешканця Казахстану, обмежують вживання казахської мови

У Казахстані стався конфлікт між покупцем та продавчинею одного з магазинів. Як свідчать кадри з відео, чоловік зайшов у магазин і влаштував скандал, вимагаючи у російськомовних працівниць розмовляти з ним казахською мовою.

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У відповідь йому продавчиня заявила, що в країні нарівні з казахською офіційно вживається російська мова, а вона росіянка і народилася в СРСР.

Обережно, ненормативна лексика!

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Чоловік поскаржився, що росіяни, живучи в Казахстані, утискають казахську мову, і пообіцяв написати щодо цього заяву до правоохоронців.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Казахстан продовжить вживати заходів для підтримки казахської мови. Вона має бути головним пріоритетом для всіх. Про це заявив президент Касим-Жомарт Токаєв.