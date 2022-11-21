В яких умовах та чиїм коштом живуть українці у Польщі – опитування

Більшість українців у Польщі оплачують оренду житла власним коштом

У Польщі за кошти держави живуть тільки 5% українських біженців, більшість з них – сплачує оренду власним коштом. Про це свідчать результати дослідження аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Згідно з опитуванням, 58% українців винаймають житло за власний кошт, 22% – забезпечують житлом роботодавці. Лише 5% Польща покриває житло; 10% респондентів кажуть, що їх прихистили поляки у своєму житлі, яким уряд сплачує компенсацію.

Ще 5% відповіли, що живуть завдяки допомозі благодійних організацій.

За даними Gremi Persona, нині польські роботодавці конкурують між собою за українських заробітчан, а тому намагаються заохотити їх житлом.

«Попри те, що Польща створила найбільше державних програм для проживання біженців серед всіх європейських країн, ми бачимо, що абсолютна більшість українців вирішує житлові питання своїм коштом. Однак найбільш вигідний варіант – проживання за кошти підприємства», – пояснила Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Також, як показало опитування, найбільше громадян, 52%, живе у квартирах, а найменше, 4%, у готелях.

10% біженців мешкають у поляків, які прихистили українців. Натомість за це вони отримують компенсацію від держави в розмірі 40 злотих (320 грн) за добу за кожного громадянина. Так іноді розміщуються цілі сім’ї, що є вигідно і для поляків.

Також часто українці ділять площу великих квартир на кілька сімей, сплачуючи помірні кошти.

Разом із тим, 76% респондентів кажуть, що їх влаштовують нинішні умови проживання, а 24% планують змінити проживання найближчим часом.

В опитуванні взяли участь 1700 українців з різних регіонів Польщі. Його проводили упродовж першої половини листопада методом електронного анкетування

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 74,5% українців, які працюють у Польщі, надсилають кошти своїм родичам в Україну, із них 35,4% надсилають на батьківщину більш ніж половину заробітку, а 39,1% – менше половини. Не надсилають взагалі – усього 10,9%. Однак 14,6% респондентів перевезли сім'ї до себе у Польщу, тому і зникла потреба у грошових переказах.

До слова, раніше заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна заявила, що як мінімум 5 млн людей в Україні втратили роботу у зв'язку з війною.