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Мовна політика в Казахстані. Токаєв дав чітке послання Путіну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мовна політика в Казахстані. Токаєв дав чітке послання Путіну
Токаєв зазначив, що сфера застосування казахської мови з кожним роком розширюється
фото з відкритих джерел

Токаєв підкреслив, що казахська мова має бути головним пріоритетом для всіх громадян

Казахстан продовжить вживати заходів для підтримки казахської мови. Вона має бути головним пріоритетом для всіх. Про це заявив президент Касим-Жомарт Токаєв на зустрічі з громадськістю Алматинської області, передають місцеві ЗМІ.

Токаєв підкреслив, що за період незалежності мовне середовище змінилося докорінно, видаються книги казахською мовою, виходять новини, є багато представників інших національностей, які знають казахську мову, зріс попит на казахстанські фільми, пісні та іншу продукцію.

«Все це свідчить, що сфера застосування казахської мови з кожним роком розширюється. Тому немає причин для занепокоєння. Держава вживає відповідних заходів для підтримки казахської мови. Ми продовжуватимемо працювати в цьому напрямку», – додав президент.

Токаєв наголосив, що насамперед молодь має знати свою рідну мову – казахську. Проте він додав, що Казахстан не відмовляється від інших мов.

Раніше в МВС Казахстану заявляли, що через мобілізацію в країну в'їхало близько 98 000 росіян.

Влада Казахстану вирішила не видавати дозволів на постійне проживання російським громадянам, які хочуть виїхати з Росії після оголошення часткової мобілізації. 

До слова, Узбекистан та Казахстан слідом за Киргизстаном заборонили своїм громадянам воювати за Росію. Уряди країн нагадали своїм громадянам, що у разі участі в бойових діях в Україні їм загрожує кримінальне покарання на батьківщині,

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Теги: мова Касим-Жомарт Токаєв путін Казахстан

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