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Екснардеп, який став до війська, розповів, як українська мова рятує життя

Надія Карбунар
glavcom.ua
Екснардеп, який став до війська, розповів, як українська мова рятує життя
фото з відкритих джерел

«Свободівець» Іллєнко готовий допомагати побратимам перейти на українську

Українська мова на фронті рятує життя. Зокрема завдяки рідній мові можна відрізнити українських військових від окупантів на позиціях. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній народний депутат, лейтенант Андрій Іллєнко. 

«Скільки було ситуацій, коли темрява на позиціях, хтось іде. Якщо кричать українською мовою, значить свої. Навіть у таких моментах мова дуже багато вирішує просто з точки зору безпеки», – сказав Іллєнко.

За словами колишнього нардепа, він готовий допомогти побратимам перейти на українську. «Якщо йдеться про військового на фронті, то, звісно, я не буду людині читати лекцію про те, що вона говорить не тією мовою. Але, звичайно, якщо ми з цією людиною матимемо якусь задушевну розмову, то у коректній й делікатній формі я скажу: «Друже, от ми зараз воюємо. Але за що? Напевно, за українську ідею, українську Україну. А наш ворог хоче знищити нас, знищити нашу мову. Ніхто тебе не звинувачує за російську. Але давай пробувати, старатися, я тебе підтримуватиму. Будемо разом говорити», – розповів Андрій Іллєнко.

Екснардепка від партії «Свобода», мовознавиця Ірина Фаріон закликала українських військовослужбовців не розмовляти мовою країни-агресорки, адже саме російська мова «основною мотивацією Путіна розв’язати війну з Україною».

Раніше громадська організація «Валентність. Переосмислення» започаткувала проєкт «Лінгвоцид», який розкаже українцям та іноземцям про те, як українську мову намагалися знищити.

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Теги: мова Україна депутат ворог

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