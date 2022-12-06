Екснардеп, який став до війська, розповів, як українська мова рятує життя

«Свободівець» Іллєнко готовий допомагати побратимам перейти на українську

Українська мова на фронті рятує життя. Зокрема завдяки рідній мові можна відрізнити українських військових від окупантів на позиціях. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній народний депутат, лейтенант Андрій Іллєнко.

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«Скільки було ситуацій, коли темрява на позиціях, хтось іде. Якщо кричать українською мовою, значить свої. Навіть у таких моментах мова дуже багато вирішує просто з точки зору безпеки», – сказав Іллєнко.

За словами колишнього нардепа, він готовий допомогти побратимам перейти на українську. «Якщо йдеться про військового на фронті, то, звісно, я не буду людині читати лекцію про те, що вона говорить не тією мовою. Але, звичайно, якщо ми з цією людиною матимемо якусь задушевну розмову, то у коректній й делікатній формі я скажу: «Друже, от ми зараз воюємо. Але за що? Напевно, за українську ідею, українську Україну. А наш ворог хоче знищити нас, знищити нашу мову. Ніхто тебе не звинувачує за російську. Але давай пробувати, старатися, я тебе підтримуватиму. Будемо разом говорити», – розповів Андрій Іллєнко.

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Екснардепка від партії «Свобода», мовознавиця Ірина Фаріон закликала українських військовослужбовців не розмовляти мовою країни-агресорки, адже саме російська мова «основною мотивацією Путіна розв’язати війну з Україною».

Раніше громадська організація «Валентність. Переосмислення» започаткувала проєкт «Лінгвоцид», який розкаже українцям та іноземцям про те, як українську мову намагалися знищити.