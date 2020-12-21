МВС Білорусі створив базу учасників протестів у країні

У МВС було прийнято рішення про створення єдиної бази даних по всій республіці

В єдиній інформаційній системі будуть учасники акцій, користувачі чатів, адміни Telegram-каналів

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі запрацювала єдина інформаційна система обліку учасників акцій протесту. Про це повідомляє TUT.by.

«Після подій 9 серпня у Міністерстві внутрішніх справ було прийнято рішення про створення єдиної бази даних по всій республіці, яка б дозволяла нам враховувати інформацію про цих осіб, які були затримані або ідентифіковані при проведенні несанкціонованих масових заходів, і надалі використовувати цю інформацію для роботи», – заявили у МВС.

Наразі у міністерстві назвали три основні моменти у роботі з системою:

контроль;

облік;

статистика.

У базі вказані стать, вік, регіон, місце роботи, навчання і захоплення людини.

Як повідомлялося, що співробітники органів внутрішніх справ продовжують роботу з встановлення громадян, які раніше брали участь в акціях і не були затримані.

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

Акції протесту 20 грудня пройшли у різних районах Мінська та в інших білоруських містах. Практично одразу правозахисні організації почали повідомляти про затримання їх учасників.