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    У світі

    МВС Білорусі створив базу учасників протестів у країні

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    У МВС було прийнято рішення про створення єдиної бази даних по всій республіці - МВС Білорусі створив базу учасників протестів у країні
    У МВС було прийнято рішення про створення єдиної бази даних по всій республіці
    Фото: TUT.by

    В єдиній інформаційній системі будуть учасники акцій, користувачі чатів, адміни Telegram-каналів

    У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі запрацювала єдина інформаційна система обліку учасників акцій протесту. Про це повідомляє TUT.by.

    «Після подій 9 серпня у Міністерстві внутрішніх справ було прийнято рішення про створення єдиної бази даних по всій республіці, яка б дозволяла нам враховувати інформацію про цих осіб, які були затримані або ідентифіковані при проведенні несанкціонованих масових заходів, і надалі використовувати цю інформацію для роботи», – заявили у МВС.

    Наразі у міністерстві назвали три основні моменти у роботі з системою:

    • контроль;
    • облік;
    • статистика.

    У базі вказані стать, вік, регіон, місце роботи, навчання і захоплення людини.

    Як повідомлялося, що співробітники органів внутрішніх справ продовжують роботу з встановлення громадян, які раніше брали участь в акціях і не були затримані.

    У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

    Акції протесту 20 грудня пройшли у різних районах Мінська та в інших білоруських містах. Практично одразу правозахисні організації почали повідомляти про затримання їх учасників.

    Теги: МВС вибори Олександр Лукашенко статистика навчання опозиція вік
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