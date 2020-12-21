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    Недільні протести у Білорусі: кількість затриманих перевищила півтори сотні

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    Затримання 20 грудня пройшли у різних районах Мінська та в інших білоруських містах - Недільні протести у Білорусі: кількість затриманих перевищила півтори сотні
    Затримання 20 грудня пройшли у різних районах Мінська та в інших білоруських містах
    Фото: Onliner

    Понад 120 осіб із затриманих з Мінська

    Білоруські силовики в неділю затримали 152 учасника акцій протесту.

    Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

    Понад 120 осіб із затриманих з Мінська, решта — з інших населених пунктів Білорусі. Щонайменше 20 осіб упродовж дня відпустили.

    Як повідомлялося, що співробітники органів внутрішніх справ продовжують роботу з встановлення громадян, які раніше брали участь в акціях і не були затримані.

    У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

    Акції протесту 20 грудня пройшли у різних районах Мінська та в інших білоруських містах. Практично одразу правозахисні організації почали повідомляти про затримання їх учасників.

    Теги: Білорусь акція арешт протест опозиція
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