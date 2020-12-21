Недільні протести у Білорусі: кількість затриманих перевищила півтори сотні

Затримання 20 грудня пройшли у різних районах Мінська та в інших білоруських містах

Понад 120 осіб із затриманих з Мінська

Білоруські силовики в неділю затримали 152 учасника акцій протесту.

Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

Понад 120 осіб із затриманих з Мінська, решта — з інших населених пунктів Білорусі. Щонайменше 20 осіб упродовж дня відпустили.

Як повідомлялося, що співробітники органів внутрішніх справ продовжують роботу з встановлення громадян, які раніше брали участь в акціях і не були затримані.

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

Акції протесту 20 грудня пройшли у різних районах Мінська та в інших білоруських містах. Практично одразу правозахисні організації почали повідомляти про затримання їх учасників.