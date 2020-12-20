  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кількість затриманих у Мінську зросла до ста чоловік

    • Розсилка
    Білоруська поліція планує ідентифікувати всіх учасників білоруських протестів - Кількість затриманих у Мінську зросла до ста чоловік
    Білоруська поліція планує ідентифікувати всіх учасників білоруських протестів
    Фото з відкритих джерел

    Серед затриманих – працівники засобів масової інформації

    Близько ста учасників затримані на сьогоднішніх масових акціях протесту, що відбуваються у Мінську. Про це повідомляє Telegram-канал управління міліції білоруської столиці, додаючи, що співробітники органів внутрішніх справ продовжують роботу з встановлення громадян, які раніше брали участь в акціях і не були затримані.

    Також білоруська міліція працює над залученням до відповідальності водіїв за порушення правил дорожного руху у місцях протестної активності, «які безпричинно подавали звукові сигнали, тим самим порушуючи правила, а у низці випадків, створюючи аварійну обставину іншим учасникам дорожнього руху», повідомляє DW.

    В свою чергу білоруська асоціація журналістів повідомила про затримання двох співробітників медіа: журналістки БелаПАН Марії Харевич і кореспондента газети «Наше слово» Олени Ковальчук.

    У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

    Сьогоднішні акції протесту пройшли у різних районах Мінська та в інших білоруських містах. Практично одразу правозахисні організації почали повідомляти про затримання їх учасників.

    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко протест
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies