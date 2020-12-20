Кількість затриманих у Мінську зросла до ста чоловік

Серед затриманих – працівники засобів масової інформації

Близько ста учасників затримані на сьогоднішніх масових акціях протесту, що відбуваються у Мінську. Про це повідомляє Telegram-канал управління міліції білоруської столиці, додаючи, що співробітники органів внутрішніх справ продовжують роботу з встановлення громадян, які раніше брали участь в акціях і не були затримані.

Також білоруська міліція працює над залученням до відповідальності водіїв за порушення правил дорожного руху у місцях протестної активності, «які безпричинно подавали звукові сигнали, тим самим порушуючи правила, а у низці випадків, створюючи аварійну обставину іншим учасникам дорожнього руху», повідомляє DW.

В свою чергу білоруська асоціація журналістів повідомила про затримання двох співробітників медіа: журналістки БелаПАН Марії Харевич і кореспондента газети «Наше слово» Олени Ковальчук.

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

Сьогоднішні акції протесту пройшли у різних районах Мінська та в інших білоруських містах. Практично одразу правозахисні організації почали повідомляти про затримання їх учасників.