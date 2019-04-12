Індонезії загрожує цунамі після потужного землетрусу на острові Сулавесі



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За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу був зафіксований за 280 км на півдні провінції Горонтало на глибині у 43 км Фото: USGS

Індонезійське метеорологічне, кліматологічне і геофізичне агентство оголосило попередження про цунамі

В Індонезії оголосили попередження про цунамі після того, як на острові Сулавесі стався землетрус магнітудою 7.

Про це повідомляє Mirror із посиланням на Геологічну службу США.

«На півдні острова Сулавесі в Індонезії стався землетрус магнітудою 7, спричинивши оголошення попередження про цунамі», - йдеться у повідомленні.

Стихійне лихо сталося о 19.40 за місцевим часом.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу був зафіксований за 280 км на півдні провінції Горонтало на глибині у 43 км.

Місцева влада острова закликала людей до евакуації.

Індонезійське метеорологічне, кліматологічне і геофізичне агентство оголосило попередження про цунамі.

Нагадаємо, 28 вересня 2018 року на острові Сулавесі в Індонезії стався землетрус магнітудою 7,5, що спричинило цунамі, в результаті якого загинуло більше чотирьох тисяч людей.

Джерело: Укрінформ