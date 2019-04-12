  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Індонезії загрожує цунамі після потужного землетрусу на острові Сулавесі

    • Розсилка
    <p>За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу був зафіксований за 280 км на півдні провінції Горонтало на глибині у 43 км</p> - Індонезії загрожує цунамі після потужного землетрусу на острові Сулавесі

    За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу був зафіксований за 280 км на півдні провінції Горонтало на глибині у 43 км

    Фото: USGS

    Індонезійське метеорологічне, кліматологічне і геофізичне агентство оголосило попередження про цунамі

    В Індонезії оголосили попередження про цунамі після того, як на острові Сулавесі стався землетрус магнітудою 7.

    Про це повідомляє Mirror із посиланням на Геологічну службу США.

    «На півдні острова Сулавесі в Індонезії стався землетрус магнітудою 7, спричинивши оголошення попередження про цунамі», - йдеться у повідомленні.

    Стихійне лихо сталося о 19.40 за місцевим часом.

    За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу був зафіксований за 280 км на півдні провінції Горонтало на глибині у 43 км.

    Місцева влада острова закликала людей до евакуації.

    Індонезійське метеорологічне, кліматологічне і геофізичне агентство оголосило попередження про цунамі.

    Нагадаємо, 28 вересня 2018 року на острові Сулавесі в Індонезії стався землетрус магнітудою 7,5, що спричинило цунамі, в результаті якого загинуло більше чотирьох тисяч людей.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    Індонезія землетрус цунамі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ