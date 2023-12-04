На Філіппінах стався теракт. ІДІЛ взяв на себе відповідальність

Угруповання «Ісламська держава» заявило, що його члени підірвали бомбу

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за терористичний акт у Державному університеті Мінданао 3 грудня, внаслідок якого загинули четверо людей. Про це пише Reuters.

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Зазначається, що вибух пролунав у неспокійному районі на півдні країни, де діють ісламістські бойовики та нерідкі випадки нападів на автобуси, католицькі церкви та ринки. Напад був здійснений в університетській гімназії в Мараві, місті на півдні країни, яке протягом п'яти місяців у 2017 році було обложено ісламістськими бойовиками.

В результаті теракту, за словами регіонального військового командувача генерал-майора Габріеля Вірея III, загинули щонайменше чотири людини, у тому числі три жінки. Ще 50 осіб були доставлені до двох лікарень з переважно легкими травмами.

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Угруповання «Ісламська держава», яке має вплив на півдні країни, заявило, що його члени підірвали бомбу.

«Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший назвав напад актом помсти з боку ІД. Напередодні філіппінські військові вбили багатьох членів ісламістського угрупування під час операції», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в регіоні, де стався теракт, урядові війська Філіппін протистоять ісламістським угрупованням «Мауте» та «Абу Саяф», які вважаються підрозділами ІДІЛ.

Три дні тому 11 бойовиків-ісламістів було вбито в результаті авіаудару філіппінської армії на острові Мінданао, нагадує AFP. За даними армії, вони планували вчинити теракти в іншій провінції. Теракт в університеті може бути помстою за ліквідацію бойовиків.

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Нагадаємо, 30 листопада, у Єрусалимі невідомі вчинили стрілянину біля автобусної зупинки, що розташована недалеко від в'їзду в місто. Тоді відповідальність на себе взяв ХАМАС.