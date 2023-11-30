У Німеччині поліція затримала двох підлітків, які готували теракт

Німецькі правоохоронці затримали двох хлопців 15 та 16 років

Один із затриманих виявився громадянином Росії

У Німеччині правоохоронці затримали двох хлопців 15 та 16 років, яких підозрюють у плануванні та підготовці теракту від імені «Ісламської держави». Про це пише Bild.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини отримало інформацію про одного користувача Telegram, який у відео закликав до війни проти Заходу та анонсував теракт на п’ятницю, 1 грудня.

Особу ісламіста швидко встановили. Ним виявився 15-річний Едріс Д., підліток афганського походження з міста Буршайд. Як встановило слідство, 15-річний хлопець тісно спілкується з 16-річним громадянином Росії Расулом М.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Відомо, що він симпатизує терористичній організації «Ісламська держава» і відомий поліції за поширення терористичної пропаганди», – пише Bild та стверджує, що росіянин міг бути причетним до організації теракту.

Підлітки, ймовірно, хотіли здійснити теракт за допомогою саморобних запалювальних пристроїв або невеликого ваговозу. За даними Bild, теракт міг відбутись на різдвяному ярмарку або в синагозі у Кельні.

У вівторок слідчі обшукали кімнати підозрюваних у тероризмі та взяли підлітків під варту. Ведеться розслідування.

Нагадаємо, 13 жовтня у німецькому Берліні розпочалися сутички поліції із мігрантами з арабських країн. У Нойкельн, де мешкає багато мігрантів з арабських країн, на вулиці Зонненаллеї зібралося близько ста людей, деякі з них принесли палестинські прапори.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, берлінська поліція зазнала нападу з боку людей, які підтримують Сектор Гази.