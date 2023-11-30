Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Німеччині поліція затримала двох підлітків, які готували теракт

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Німеччині поліція затримала двох підлітків, які готували теракт
Німецькі правоохоронці затримали двох хлопців 15 та 16 років
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Один із затриманих виявився громадянином Росії

У Німеччині правоохоронці затримали двох хлопців 15 та 16 років, яких підозрюють у плануванні та підготовці теракту від імені «Ісламської держави». Про це пише Bild.

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини отримало інформацію про одного користувача Telegram, який у відео закликав до війни проти Заходу та анонсував теракт на п’ятницю, 1 грудня.

Особу ісламіста швидко встановили. Ним виявився 15-річний Едріс Д., підліток афганського походження з міста Буршайд. Як встановило слідство, 15-річний хлопець тісно спілкується з 16-річним громадянином Росії Расулом М.

«Відомо, що він симпатизує терористичній організації «Ісламська держава» і відомий поліції за поширення терористичної пропаганди», – пише Bild та стверджує, що росіянин міг бути причетним до організації теракту.

Підлітки, ймовірно, хотіли здійснити теракт за допомогою саморобних запалювальних пристроїв або невеликого ваговозу. За даними Bild, теракт міг відбутись на різдвяному ярмарку або в синагозі у Кельні.

У вівторок слідчі обшукали кімнати підозрюваних у тероризмі та взяли підлітків під варту. Ведеться розслідування.

Нагадаємо, 13 жовтня у німецькому Берліні розпочалися сутички поліції із мігрантами з арабських країн. У Нойкельн, де мешкає багато мігрантів з арабських країн, на вулиці Зонненаллеї зібралося близько ста людей, деякі з них принесли палестинські прапори.

До слова, берлінська поліція зазнала нападу з боку людей, які підтримують Сектор Гази.

Теги: Німеччина розслідування слідство теракт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Арестович останнім часом активно критикує владу
Данілов заявив, що Арестовичем займається СБУ
3 листопада, 10:15
Одного зі злочинців затримали напередодні виїзду до Росії
Доктор філософії «полював» на Patriot в Києві: вдома любувався магнітиками з Путіним (фото)
13 листопада, 11:25
Суд вирішив обрати запобіжний захід Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою
Вибухи на Хмельниччині, суд обрав запобіжний захід Дубінському: головне за ніч
14 листопада, 06:50
У Чорноморську Одеської області п’ятеро чоловіків побили старшого сержанта української армії
Стрибали по обличчю: дружина побитого військового з Одещини розповіла подробиці
30 жовтня, 11:03
ДТП у столиці: водій збив патрульного й хотів втекти з місця аварії
ДТП у столиці: водій збив патрульного й хотів втекти з місця аварії
25 листопада, 06:10
Містечко Грайц у німецькій Тюрінгії виявилось відносно дешевим для проживання
Вартість життя у Німеччині: де найдорожче та найдешевше
7 листопада, 16:34
В жовтні 2023 року Вищий антикорупційний суд закрив справу «Роттердам+»
Шабунін визнав, що справа «Роттердам+» остаточно програна НАБУ
Вчора, 18:00
Уряд звільнив заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору
Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику голови Держспецзв’язку
27 листопада, 10:41
Мартін Єґер розповів про життя українців у Німеччині
Українські біженці у Німеччині: посол побачив нові тенденції міграції
27 листопада, 15:50

Соціум

У Німеччині поліція затримала двох підлітків, які готували теракт
У Німеччині поліція затримала двох підлітків, які готували теракт
У Казахстані під час пожежі в хостелі загинули 13 людей (фото)
У Казахстані під час пожежі в хостелі загинули 13 людей (фото)
Стало відомо, чим обернеться для РФ вербування найманців із країн Азії на війну
Стало відомо, чим обернеться для РФ вербування найманців із країн Азії на війну
Помер колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер
Помер колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер
Американський корабель збив невідомий безпілотник у Червоному морі
Американський корабель збив невідомий безпілотник у Червоному морі
Блокада на кордоні. Уряд Польщі зробив нову заяву
Блокада на кордоні. Уряд Польщі зробив нову заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Мобілізація студентів: заклади освіти мають передати списки учнів ТЦК
36K
Дмитро Ярош оцінив Залужного: «Не творіть собі чергового «кумира»
12K
Помер ексголова ДСНС Бочковський
12K
Сергій Лещенко закликав активніше мобілізувати молодь: Жорін жорстко відповів
9511
Одна із федеральних земель Німеччини більше не приймає біженців, але є винятки
8502
Скандал на Ізмаїльському ринку: мовний омбудсмен відреагував

Новини

За добу сталося понад 100 боїв: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:42
Вибухи в українських містах, атака на склад БпЛА в Брянську: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Майже без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 30 листопада
Сьогодні, 04:15
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ексдержсекретар США Помпео закликав Україну гарантувати захист інвестицій
Вчора, 14:24
Коломойський звертається до Європейського суду з прав людини
Вчора, 10:45

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua