У РФ заявили про спробу теракту у військовій частині під Москвою

Власника схрону з небезпечними речовинами шукають співробітники російської поліції та спецслужб

У РФ заявляють про запобігання ймовірній спробі теракту на території військової частини у Підмосков'ї. Як повідомляють російські телеграм-канали, в огорожі в/ч була виявлена дірка, а поряд з нею - схрон з горючими рідинами та газовий балон.

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На схованку в Ленінському міському окрузі натрапили під час обходу військової частини в ніч проти 23 жовтня. Військовослужбовці зауважили, що в одному місці порізано сітку металевого паркану. Поруч із діркою лежав зелений будівельний мішок, усередині якого виявили п'ять великих п'ятилітрових пляшок з легкозаймистою рідиною та кілька менших пляшок (загалом 11 штук), а також газовий балон.

Все це добро лежало приблизно за 170 метрів від КПП.

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Власника схрону з небезпечними речовинами шукають співробітники російської поліції та спецслужб.

До слова, днями російські окупанти заявили, що випускників Армавірського військового авіаційного училища нібито намагалися отруїти.