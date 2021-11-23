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    На Гаїті звільнили двох із 17 викрадених місіонерів

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    Двох заручників відпустили після місяця в полоні<br /><br /> - На Гаїті звільнили двох із 17 викрадених місіонерів
    Двох заручників відпустили після місяця в полоні

    Фото: Reuters

    Ще 15 бранців наразі утримує банда «400 Mawozo»

    На Гаїті 21 листопада звільнили двох із 17 членів місіонерської групи, викрадених бандою «400 Mawozo» понад місяць тому.

    Звільнені перебувають у безпеці, заявив представник національної поліції Гаїті Гері Дерозьє, пише Reuters.

    «Не можемо надати або підтвердити імена тих, кого звільнили. Але наразі ці дві людини у безпеці та доброму гуморі. Про них дбають», – заявили представники американської організації Christian Aid Ministries.

    Нагадаємо, у середині жовтня на Гаїті банда викрала американських місіонерів. Це сталося тоді, коли місіонери відвідували дитячий будинок у Порт-о-Пренсі.

    Бандити викрали автобус, в якому знаходилися американці.

    Раніше світові організації не могли доставити допомогу мирним жителям в Гаїті, які постраждали від землетрусу. Проблема в бандах, які нападали на благодійників.

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    Теги: банда Гаїті
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    На Гаїті звільнили двох із 17 викрадених місіонерів