На Гаїті звільнили двох із 17 викрадених місіонерів

Двох заручників відпустили після місяця в полоні

Ще 15 бранців наразі утримує банда «400 Mawozo»

На Гаїті 21 листопада звільнили двох із 17 членів місіонерської групи, викрадених бандою «400 Mawozo» понад місяць тому.

Звільнені перебувають у безпеці, заявив представник національної поліції Гаїті Гері Дерозьє, пише Reuters.

«Не можемо надати або підтвердити імена тих, кого звільнили. Але наразі ці дві людини у безпеці та доброму гуморі. Про них дбають», – заявили представники американської організації Christian Aid Ministries.

Нагадаємо, у середині жовтня на Гаїті банда викрала американських місіонерів. Це сталося тоді, коли місіонери відвідували дитячий будинок у Порт-о-Пренсі.

Бандити викрали автобус, в якому знаходилися американці.

Раніше світові організації не могли доставити допомогу мирним жителям в Гаїті, які постраждали від землетрусу. Проблема в бандах, які нападали на благодійників.

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