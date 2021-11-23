На Гаїті звільнили двох із 17 викрадених місіонерів
Ще 15 бранців наразі утримує банда «400 Mawozo»
На Гаїті 21 листопада звільнили двох із 17 членів місіонерської групи, викрадених бандою «400 Mawozo» понад місяць тому.
Звільнені перебувають у безпеці, заявив представник національної поліції Гаїті Гері Дерозьє, пише Reuters.
«Не можемо надати або підтвердити імена тих, кого звільнили. Але наразі ці дві людини у безпеці та доброму гуморі. Про них дбають», – заявили представники американської організації Christian Aid Ministries.
Нагадаємо, у середині жовтня на Гаїті банда викрала американських місіонерів. Це сталося тоді, коли місіонери відвідували дитячий будинок у Порт-о-Пренсі.
Бандити викрали автобус, в якому знаходилися американці.
Раніше світові організації не могли доставити допомогу мирним жителям в Гаїті, які постраждали від землетрусу. Проблема в бандах, які нападали на благодійників.