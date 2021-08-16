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    Кількість загиблих від землетрусу на Гаїті сягнула 1300 осіб, ще понад 5700 поранених

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    Кількість загиблих від землетрусу на Гаїті сягнула 1300 осіб - Кількість загиблих від землетрусу на Гаїті сягнула 1300 осіб, ще понад 5700 поранених
    Кількість загиблих від землетрусу на Гаїті сягнула 1300 осіб
    Фото: CNN

    Уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан, зруйновано майже 13 700 будинків

    Кількість загиблих внаслідок землетрусу на Гаїті, який стався у суботу, сягнула майже 1300, поранено понад 5700 осіб. Про це повідомляє CNN.

    Уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан, зруйновано майже 13 700 будинків і ще стільки ж пошкоджено.

    Лікарні переповнені, дороги непридатні для руху транспорту.

    Як повідомило в неділю Управління ООН з координації гуманітарних питань, місія ООН у постраждалих районах виявила «менше шкоди, ніж спочатку очікувалося».

    «Найнагальніші гуманітарні потреби будуть пов'язані з наданням медичної допомоги й води, засобів санітарії та гігієни», – заявили в організації.

    Нагадаємо, що біля узбережжя Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2. У країні введено надзвичайний стан. Найбільше постраждала південносхідна частина Гаїті, але відчули землетрус в усіх країнах Карибського басейну.

    Теги: ООН надзвичайний стан Гаїті уряд землетрус
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    Кількість загиблих від землетрусу на Гаїті сягнула 1300 осіб, ще понад 5700 поранених