Кількість загиблих від землетрусу на Гаїті сягнула 1300 осіб, ще понад 5700 поранених

Кількість загиблих від землетрусу на Гаїті сягнула 1300 осіб

Уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан, зруйновано майже 13 700 будинків

Кількість загиблих внаслідок землетрусу на Гаїті, який стався у суботу, сягнула майже 1300, поранено понад 5700 осіб. Про це повідомляє CNN.

Уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан, зруйновано майже 13 700 будинків і ще стільки ж пошкоджено.

Лікарні переповнені, дороги непридатні для руху транспорту.

Як повідомило в неділю Управління ООН з координації гуманітарних питань, місія ООН у постраждалих районах виявила «менше шкоди, ніж спочатку очікувалося».

«Найнагальніші гуманітарні потреби будуть пов'язані з наданням медичної допомоги й води, засобів санітарії та гігієни», – заявили в організації.

Нагадаємо, що біля узбережжя Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2. У країні введено надзвичайний стан. Найбільше постраждала південно–східна частина Гаїті, але відчули землетрус в усіх країнах Карибського басейну.