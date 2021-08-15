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    Кількість жертв землетрусу на Гаїті зросла до 724 осіб

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    Кількість жертв землетрусу на Гаїті зросла до 724 осіб - Кількість жертв землетрусу на Гаїті зросла до 724 осіб
    Кількість жертв землетрусу на Гаїті зросла до 724 осіб
    Фото: АР

    Понад 1800 людей зазнали поранень

    На Гаїті внаслідок суботнього землетрусу силою в 7,2 бала загинуло вже 724 людини. Про це повідомляє агентство Reuters.

    У неділю вдень підрахували, що понад 1800 людей зазнали поранень. Сьогодні рятувальники намагалися знайти серед завалів тих, хто вижив.

    Землетрус магнітудою 7,2 бали зруйнував сотні будинків і споруд. Основного удару зазнала південно-західна частина Гаїті, особливо в регіоні міста Ле-Кай та його околицях. Церкви, готелі, лікарні та школи були сильно пошкоджені або зруйновані.

    Розмір матеріальних збитків наразі перебуває в процесі оцінювання.

    Нагадаємо, що біля узбережжя Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2. У країні введено надзвичайний стан. Найбільше постраждала південно-східна частина Гаїті, але відчули землетрус в усіх країнах Карибського басейну.

    Теги: надзвичайний стан рятувальники Гаїті землетрус
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    Кількість жертв землетрусу на Гаїті зросла до 724 осіб