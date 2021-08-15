Кількість жертв землетрусу на Гаїті зросла до 724 осіб

Понад 1800 людей зазнали поранень

На Гаїті внаслідок суботнього землетрусу силою в 7,2 бала загинуло вже 724 людини. Про це повідомляє агентство Reuters.

У неділю вдень підрахували, що понад 1800 людей зазнали поранень. Сьогодні рятувальники намагалися знайти серед завалів тих, хто вижив.

Землетрус магнітудою 7,2 бали зруйнував сотні будинків і споруд. Основного удару зазнала південно-західна частина Гаїті, особливо в регіоні міста Ле-Кай та його околицях. Церкви, готелі, лікарні та школи були сильно пошкоджені або зруйновані.

Розмір матеріальних збитків наразі перебуває в процесі оцінювання.

Нагадаємо, що біля узбережжя Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2. У країні введено надзвичайний стан. Найбільше постраждала південно-східна частина Гаїті, але відчули землетрус в усіх країнах Карибського басейну.