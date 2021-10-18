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    На Гаїті викрали 17 місіонерів: їхня доля невідома

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    Бандити напали на благодійників - На Гаїті викрали 17 місіонерів: їхня доля невідома
    Бандити напали на благодійників
    Фото з відкритих джерел

    Місіонерська організація підтвердила інцидент

    На Гаїті банда викрала американських місіонерів. Це сталося тоді, коли місіонери відвідували дитячий будинок в Порт-о-Пренсі. Бандити викрали автобус, в якому знаходилися американці.

    Службу християнської допомоги штату Огайо підтвердила викрадення американців в Гаїті. Також з'ясувалося, що в групі місіонерів був один громадянин Канади. Про це повідомляє Reuters.

    Служби християнської допомоги штату Огайо заявили, що у них немає інформації ні про те, хто стоїть за викраденням, ні про те, куди відвезли групу, в яку входять 16 американців і один канадець.

    «Ми шукаємо Божого керівництва для вирішення проблеми, і влада шукає способи допомогти», – йдеться в місіонерській організації.

    Представник поліції Гаїті заявив, що у них немає ніякої інформації про інцидент.

    У Держдепартаменті США підтвердили, що знають про інцидент. Посольства США зазвичай не розкривають інформацію про громадян через правила конфіденційності.

    Уряд Канади зробив також заяву, в якій говориться, що вони працюють з місцевою владою і групами для збору додаткової інформації про викрадення.

    Раніше світові організації не могли доставити допомогу мирним жителям в Гаїті, які постраждали від землетрусу. Проблема в бандах, які нападали на благодійників.

    Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок землетрусу на Гаїті сягнула майже 1300, поранено понад 5700 осіб.

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    Теги: банда викрадення Гаїті влада
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    На Гаїті викрали 17 місіонерів: їхня доля невідома