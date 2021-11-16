  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Вбивство президента Гаїті: влада Туреччини заарештувала підозрюваного

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Жовенель Моїз очолював Гаїті понад 4 роки &ndash; з 7 лютого 2017-го - Вбивство президента Гаїті: влада Туреччини заарештувала підозрюваного
    Жовенель Моїз очолював Гаїті понад 4 роки – з 7 лютого 2017-го
    Фото: juno7.ht

    Підозрюваного затримали в аеропорту Стамбула, коли він летів транзитом із США до Йорданії

    Влада Туреччини заарештувала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза у липні 2021 року. Про це повідомляє Reuters.

    «Я щойно розмовляв телефоном з турецьким міністром, моїм другом Мевлутом Чавушоглу, аби подякувати Туреччині за арешт Саміра Хандала, який становить великий інтерес для слідства у вбивстві президента», – повідомив міністр закордонних справ Гаїті у Twitter.

    16 листопада Хандалу, якого розшукують за червоним повідомленням Інтерполу, затримали в аеропорту Стамбула, коли він летів транзитом із США до Йорданії.

    Жовенель Моїз очолював Гаїті понад 4 роки – з 7 лютого 2017-го.

    Нагадаємо, президента Гаїті Жовенеля Моїза застрелили в ніч на 7 липня в ході озброєного нападу на його резиденцію. Його дружина отримала поранення.

    До слова, вдова убитого президента Гаїті Жовенеля Моіса Мартін Моіс в суботу, у липні, повернулася на батьківщину після лікування в США.

    Раніше повідомлялося, що на Гаїті у липні, заарештували ключового підозрюваного в організації вбивства президента країни Жовенеля Моїза.

    За це правоохоронці затримали доктора Крістіана Еммануеля Санона. Підозрюваний є гаїтянином за походженням, однак живе у штаті Флорида. За даними слідства, саме він домовився про скоєння злочину із приватною охоронною фірмою CTU SECURITY, яка базується в Маямі.

    Загалом поліція заарештувала у цій справі трьох гаїтян.


    Читайте також:

    Теги: Туреччина США вбивство арешт Гаїті поліція влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вбивство президента Гаїті: влада Туреччини заарештувала підозрюваного