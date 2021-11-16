Вбивство президента Гаїті: влада Туреччини заарештувала підозрюваного

Підозрюваного затримали в аеропорту Стамбула, коли він летів транзитом із США до Йорданії

Влада Туреччини заарештувала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза у липні 2021 року. Про це повідомляє Reuters.

«Я щойно розмовляв телефоном з турецьким міністром, моїм другом Мевлутом Чавушоглу, аби подякувати Туреччині за арешт Саміра Хандала, який становить великий інтерес для слідства у вбивстві президента», – повідомив міністр закордонних справ Гаїті у Twitter.

16 листопада Хандалу, якого розшукують за червоним повідомленням Інтерполу, затримали в аеропорту Стамбула, коли він летів транзитом із США до Йорданії.

Жовенель Моїз очолював Гаїті понад 4 роки – з 7 лютого 2017-го.

Нагадаємо, президента Гаїті Жовенеля Моїза застрелили в ніч на 7 липня в ході озброєного нападу на його резиденцію. Його дружина отримала поранення.

До слова, вдова убитого президента Гаїті Жовенеля Моіса Мартін Моіс в суботу, у липні, повернулася на батьківщину після лікування в США.

Раніше повідомлялося, що на Гаїті у липні, заарештували ключового підозрюваного в організації вбивства президента країни Жовенеля Моїза.

За це правоохоронці затримали доктора Крістіана Еммануеля Санона. Підозрюваний є гаїтянином за походженням, однак живе у штаті Флорида. За даними слідства, саме він домовився про скоєння злочину із приватною охоронною фірмою CTU SECURITY, яка базується в Маямі.

Загалом поліція заарештувала у цій справі трьох гаїтян.