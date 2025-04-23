На Гаїті закрили головну лікарню через напади банд

Припинення роботи медзакладу в місті Міребале стало вимушеним кроком

На Гаїті закрили головну лікарню через погіршення ситуації з безпекою на тлі збройного насильства. Як повідомляє Reuters, припинення роботи медзакладу в місті Міребале стало вимушеним кроком після нещодавніх нападів бандитських угруповань, передає «Главком».

Найбільша лікарня країни, яка протягом десятиліть залишалась критично важливим осередком медичної допомоги для тисяч пацієнтів, оголосила про зупинку прийому нових хворих і почала евакуацію пацієнтів, що вже перебували на лікуванні. Причиною стала різка ескалація насильства – в березні озброєні угруповання атакували місто, звільнили сотні в'язнів і фактично встановили контроль над територією довкола.

У таких умовах, зазначає адміністрація закладу, забезпечити безпеку пацієнтів і персоналу стало неможливо. Ситуація суттєво погіршила гуманітарну кризу в регіоні, де й до цього медична допомога була вкрай обмеженою.

Лікарня в Міребале мала 300 ліжок і обслуговувала сотні людей щодня, виконуючи функції відділення інтенсивної терапії, онкології та лікування інфекційних захворювань. Тепер ці функції намагаються розподілити між іншими закладами, які й без того перевантажені або працюють зі значними обмеженнями.

На цьому тлі низка міжнародних гуманітарних організацій змушені тимчасово згорнути свою діяльність у столиці Порт-о-Пренсі через атаки на працівників. За інформацією ООН, більшість лікарень у столиці не функціонують або працюють лише частково, а доступ до базової медичної допомоги став для багатьох мешканців Гаїті питанням виживання.

Нагадаємо, на території університету у Флориді сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє осіб, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на USA Тoday.

У злочині поліція підозрює 20-річного студента університету Фінікса Айкнера, який є сином заступника шерифа округу Леон. Варто зазначити, що стрілянина сталась саме в цьому окрузі, в місті Таллагассі.

Reuters пише, що в Айкнера стріляли правоохоронці при затриманні, оскільки не виконав вказівки поліції та не відкинув зброю. Його разом з пораненими внаслідок стрілянини госпіталізували.