Смертельна стрілянина у Флориді: поліція підозрює у злочині 20-річного студента

Жертвами стрілянини стали двоє дорослих, які не були студентами університету

Поліція відкрила вогонь при затриманні. Стрілка госпіталізували з вогнепальним пораненням

На території університету у Флориді сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє осіб, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на USA Тoday.

У злочині поліція підозрює 20-річного студента університету Фінікса Айкнера, який є сином заступника шерифа округу Леон. Варто зазначити, що стрілянина сталась саме в цьому окрузі, в місті Таллагассі.

Reuters пише, що в Айкнера стріляли правоохоронці при затриманні, оскільки не виконав вказівки поліції та не відкинув зброю. Його разом з пораненими внаслідок стрілянини госпіталізували.

Повідомляється, що стрілок міг мати доступ до зброї його матері-шерифа. Також зазначається, що поки мотиви злочину не встановлені, ймовірно, він діяв сам, без спільників.

Жертвами стрілянини стали двоє дорослих, які не були студентами університету. Університет скасував заняття до кінця тижня, а дев’ять будівель залишаються закритими. Розслідування триває.

Раніше ми писали, що щонайменше чотири людини були госпіталізовані після того, як невідомий відкрив стрілянину в кампусі Університету штату Флорида в Таллагассі.

Нагадаємо, у Нью-Мексико сталась стрілянина під час автошоу в парку Лас-Крусес. Троє людей загинули, ще 15 отримали поранення.

Також біля нічного клубу Amazura міста Нью-Йорк сталась масова стрілянина. Щонайменше десятеро людей отримали поранення.

До слова, у Мурманську невідомий влаштував стрілянину з покрівлі будинку. Він стріляв по людях та по вікнах.