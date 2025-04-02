4 квітня почнуть діяти нові правила оплати лікарняних: що зміниться

З 4 квітня 2025 року будуть діяти нові правила оплати лікарняних

До 4 квітня 2025 року оплата лікарняних за рахунок Пенсійного фонду України здійснювалась виключно за основним місцем роботи

З 4 квітня 2025 року набувають чинності зміни у законодавстві щодо соціального страхування. Відтепер працівники зможуть отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

«Главком» розповідає про основні зміни та нову систему нарахування лікарняних. Відповідно до Закону № 4158, основні зміни включатимуть:

Лікарняні за сумісництвом. Українці, які працюють за трудовим договором, зможуть отримувати допомогу не лише за основним місцем роботи, а й за місцем роботи за сумісництвом.

Виплати підприємцям. Зміни стосуються також осіб, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність.

Необмежена кількість місць роботи. Закон не встановлює обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом, за якими можна отримати виплати.

Нові правила оплати лікарняних у разі нещасного випадку.

Тепер працівники, які працюють на кількох роботах або мають власний бізнес, зможуть отримувати лікарняні виплати одразу з кількох місць роботи. Починаючи із шостого дня лікарняного виплату здійснюватиме Пенсійний фонд України.

Якщо людина працює за сумісництвом, то перші п'ять днів тимчасової непрацездатності оплачує роботодавець, у якого вона працює (за винятком місця, де стався нещасний випадок). Виплата становитиме 100% середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу.

Якщо нещасний випадок стався на виробництві, лікарняні виплачуватиме саме цей роботодавець у розмірі 100% середньої зарплати. Перші 17 днів лікарняного оплачує роботодавець, а наступні – Пенсійний фонд України (ПФУ).

Раніше «Главком» розповідав, що змінилось для українців з 1 квітня. У квітні в Україні відбудеться перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам, набуде чинності заборона на нерестовий вилов риби в водоймах, а тарифи на комуналку не зростуть.

До слова, Національний банк ухвалив рішення не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 тис. грн на місяць для вихідних переказів «з карти на карту».