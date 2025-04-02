4 квітня почнуть діяти нові правила оплати лікарняних: що зміниться
До 4 квітня 2025 року оплата лікарняних за рахунок Пенсійного фонду України здійснювалась виключно за основним місцем роботи
З 4 квітня 2025 року набувають чинності зміни у законодавстві щодо соціального страхування. Відтепер працівники зможуть отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.
«Главком» розповідає про основні зміни та нову систему нарахування лікарняних. Відповідно до Закону № 4158, основні зміни включатимуть:
- Лікарняні за сумісництвом. Українці, які працюють за трудовим договором, зможуть отримувати допомогу не лише за основним місцем роботи, а й за місцем роботи за сумісництвом.
- Виплати підприємцям. Зміни стосуються також осіб, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність.
- Необмежена кількість місць роботи. Закон не встановлює обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом, за якими можна отримати виплати.
- Нові правила оплати лікарняних у разі нещасного випадку.
Тепер працівники, які працюють на кількох роботах або мають власний бізнес, зможуть отримувати лікарняні виплати одразу з кількох місць роботи. Починаючи із шостого дня лікарняного виплату здійснюватиме Пенсійний фонд України.
Якщо людина працює за сумісництвом, то перші п'ять днів тимчасової непрацездатності оплачує роботодавець, у якого вона працює (за винятком місця, де стався нещасний випадок). Виплата становитиме 100% середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу.
Якщо нещасний випадок стався на виробництві, лікарняні виплачуватиме саме цей роботодавець у розмірі 100% середньої зарплати. Перші 17 днів лікарняного оплачує роботодавець, а наступні – Пенсійний фонд України (ПФУ).
Раніше «Главком» розповідав, що змінилось для українців з 1 квітня. У квітні в Україні відбудеться перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам, набуде чинності заборона на нерестовий вилов риби в водоймах, а тарифи на комуналку не зростуть.
До слова, Національний банк ухвалив рішення не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 тис. грн на місяць для вихідних переказів «з карти на карту».
Коментарі — 0