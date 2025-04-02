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4 квітня почнуть діяти нові правила оплати лікарняних: що зміниться

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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4 квітня почнуть діяти нові правила оплати лікарняних: що зміниться
З 4 квітня 2025 року будуть діяти нові правила оплати лікарняних
фото з відкритих джерел

До 4 квітня 2025 року оплата лікарняних за рахунок Пенсійного фонду України здійснювалась виключно за основним місцем роботи

З 4 квітня 2025 року набувають чинності зміни у законодавстві щодо соціального страхування. Відтепер працівники зможуть отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

«Главком» розповідає про основні зміни та нову систему нарахування лікарняних. Відповідно до Закону № 4158, основні зміни включатимуть:

  • Лікарняні за сумісництвом. Українці, які працюють за трудовим договором, зможуть отримувати допомогу не лише за основним місцем роботи, а й за місцем роботи за сумісництвом.
  • Виплати підприємцям. Зміни стосуються також осіб, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність.
  • Необмежена кількість місць роботи. Закон не встановлює обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом, за якими можна отримати виплати.
  • Нові правила оплати лікарняних у разі нещасного випадку.

Тепер працівники, які працюють на кількох роботах або мають власний бізнес, зможуть отримувати лікарняні виплати одразу з кількох місць роботи. Починаючи із шостого дня лікарняного виплату здійснюватиме Пенсійний фонд України.

Якщо людина працює за сумісництвом, то перші п'ять днів тимчасової непрацездатності оплачує роботодавець, у якого вона працює (за винятком місця, де стався нещасний випадок). Виплата становитиме 100% середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу.

Якщо нещасний випадок стався на виробництві, лікарняні виплачуватиме саме цей роботодавець у розмірі 100% середньої зарплати. Перші 17 днів лікарняного оплачує роботодавець, а наступні – Пенсійний фонд України (ПФУ).

Раніше «Главком» розповідав, що змінилось для українців з 1 квітня. У квітні в Україні відбудеться перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам, набуде чинності заборона на нерестовий вилов риби в водоймах, а тарифи на комуналку не зростуть. 

До слова, Національний банк ухвалив рішення не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 тис. грн на місяць для вихідних переказів «з карти на карту».

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Теги: Пенсійний фонд страхування соцвиплати лікарня

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