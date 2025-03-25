Смерть хлопчика у стоматолога: лікарку-анестезіолога відсторонено від роботи

Приватна клініка, де сталася трагедія, співпрацює з правоохоронцями та надала їм усю необхідну інформацію

Київська клініка, в якій семирічний хлопчик помер після наркозу в стоматолога, розпочала внутрішнє розслідування. Також від роботи тимчасово відсторонили лікарку-анестезіолога. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що приватна клініка, де сталася трагедія, співпрацює з правоохоронцями та надала їм усю необхідну інформацію. Лікарку, котра проводила наркоз, відсторонили від роботи.

«У нас проводиться власне внутрішнє розслідування, ми хочемо отримати об'єктивні висновки від слідчої групи і самі розібратися в цій ситуації. Це страшна трагічна ситуація для родини. Це наша перша трагічна історія, сподіваємося, що остання», – зазначила комунікаційниця клініки Анастасія.

Вона додала, що в клініці є реанімаційне обладнання та відповідні препарати, оскільки це повноцінне хірургічне стаціонарне відділення.

«Наразі проводяться слідчі дії. Є обмеження лікарської таємниці і таємниці слідства», – повідомила речниця клініки.

Нагадаємо, у столиці помер семирічний хлопчик в приватній стоматологічній клініці. За попередніми даними, у нього зупинилося серце після введення наркозу. Правоохоронці зазначають, що на місці працювала бригада швидкої медичної допомоги, які протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, однак дитина померла.