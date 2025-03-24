Адміністрація Трампа дала мігрантам місяць на виїзд зі США

Скасування правового статусу може привести до прискореної депортації багатьох мігрантів, якщо вони залишаться в США після 24 квітня

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила позбавити статусу тимчасового резидента 530 тис. вихідців з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели. Їм треба покинути Штати до 24 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Мігрантам, які беруть участь у програмах, було наказано покинути країну до 24 квітня, через 30 днів після публікації повідомлення у федеральному реєстрі.

Наразі невідомо, скільки з цих 530 тисяч осіб отримали інший правовий статус, який дозволив би їм залишитися в країні на законних підставах

У січні Міністерство внутрішньої безпеки оголосило про поступове припинення подібних програм, які давали змогу деяким мігрантам тимчасово жити і працювати в США.

Міністерство внутрішньої безпеки заявило у своєму пресрелізі, що адміністрація Джо Байдена зловжила гуманітарним правом на програми тимчасового дозволу на перебування, поширивши його на громадян кількох країн.

«Адміністрація Байдена-Гарріс зловжила програмою гуманітарного умовно-дострокового звільнення, щоб без розбору дозволити в'їзд до нашої країни 1,5 мільйонам мігрантів. Усе це було припинено в перший же день правління адміністрації Трампа. Ця дія поверне програму гуманітарного умовно-дострокового звільнення до її первісної мети – розглядати мігрантів на індивідуальній основі», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда прийняла рішення анулювати тимчасовий правовий статус для 530 тисяч мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа і Венесуели, які проживають в США.

До слова, рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа складає 47%, а його особистий рейтинг – 46%. Водночас 44% вважають, що країна рухається правильним шляхом. Це найвищі показники за його політичну кар'єру.

Попри економічні проблеми, як свідчить опитування, Трамп особливо добре справляється з імміграцією. П'ятдесят п'ять відсотків виборців схвалюють його діяльність у сфері безпеки кордонів та імміграції, тоді як 43% не схвалюють.