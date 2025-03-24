Головна Світ Політика
search button user button menu button

Адміністрація Трампа дала мігрантам місяць на виїзд зі США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Адміністрація Трампа дала мігрантам місяць на виїзд зі США
Мігрантам було наказано покинути країну до 24 квітня
фото: Reuters

Скасування правового статусу може привести до прискореної депортації багатьох мігрантів, якщо вони залишаться в США після 24 квітня

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила позбавити статусу тимчасового резидента 530 тис. вихідців з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели. Їм треба покинути Штати до 24 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Мігрантам, які беруть участь у програмах, було наказано покинути країну до 24 квітня, через 30 днів після публікації повідомлення у федеральному реєстрі.

Наразі невідомо, скільки з цих 530 тисяч осіб отримали інший правовий статус, який дозволив би їм залишитися в країні на законних підставах

У січні Міністерство внутрішньої безпеки оголосило про поступове припинення подібних програм, які давали змогу деяким мігрантам тимчасово жити і працювати в США.

Міністерство внутрішньої безпеки заявило у своєму пресрелізі, що адміністрація Джо Байдена зловжила гуманітарним правом на програми тимчасового дозволу на перебування, поширивши його на громадян кількох країн.

«Адміністрація Байдена-Гарріс зловжила програмою гуманітарного умовно-дострокового звільнення, щоб без розбору дозволити в'їзд до нашої країни 1,5 мільйонам мігрантів. Усе це було припинено в перший же день правління адміністрації Трампа. Ця дія поверне програму гуманітарного умовно-дострокового звільнення до її первісної мети – розглядати мігрантів на індивідуальній основі», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда прийняла рішення анулювати тимчасовий правовий статус для 530 тисяч мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа і Венесуели, які проживають в США.

До слова, рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа складає 47%, а його особистий рейтинг – 46%. Водночас 44% вважають, що країна рухається правильним шляхом. Це найвищі показники за його політичну кар'єру. 

Попри економічні проблеми, як свідчить опитування, Трамп особливо добре справляється з імміграцією. П'ятдесят п'ять відсотків виборців схвалюють його діяльність у сфері безпеки кордонів та імміграції, тоді як 43% не схвалюють.

Читайте також:

Теги: США мігранти Гаїті депортація Нікарагуа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Трамп демонструє світові цілковиту втрату США ціннісних орієнтирів»
Самогубство капітана Америка
10 березня, 09:12
Не дивно, що уповноважений Трампом «політкуховар» після тригодинної бесіди з підполковником КДБ Путіним заявив, що «подружив» із ним
«Політичні куховарки» Трампа або Вербуй, Воване, донесхочу!
1 березня, 17:07
Внаслідок атаки у Київській області загорівся приватний будинок
Україну та РФ атакували дрони, Трамп анонсував візит Зеленського до США: головне за ніч
26 лютого, 06:12
Переговори між США та Україною досі тривають
Трамп хоче повʼязати угоду про рідкоземи зі швидким припиненням вогню – Bloomberg
6 березня, 19:59
Заборона США на передачу розвідданих призвела до великих втрат ЗСУ – Time
Заборона США на передачу розвідданих призвела до великих втрат ЗСУ – Time
8 березня, 13:40
Чоловік зазнав вогнепальних поранень, його госпіталізували
Офіцери Секретної служби США стріляли в озброєного чоловіка біля Білого дому
9 березня, 16:21
Зеленський наголосив, що Україна завжди підтримувала позицію не бити по енергетиці
Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним
18 березня, 22:03
Reuters не змогло з'ясувати, чи президент наказав адміністрації припинити всю роботу чи лише частково з моніторингу та протидії російській кампанії
США послабили заходи з протидії російському саботажу та кібератакам – медіа
19 березня, 11:42
Зеленський розповів про ситуацію на полі бою та наслідки російських ударів
Президент України розповів деталі розмови з Трампом
19 березня, 19:49

Політика

Президент Чехії спрогнозував можливий сценарій територіальних поступок у війні з РФ
Президент Чехії спрогнозував можливий сценарій територіальних поступок у війні з РФ
У Канаді відбудуться дострокові парламентські вибори
У Канаді відбудуться дострокові парламентські вибори
Адміністрація Трампа дала мігрантам місяць на виїзд зі США
Адміністрація Трампа дала мігрантам місяць на виїзд зі США
Трамп готовий діяти, попри критику Європи. Венс зробив гучну заяву щодо Гренландії
Трамп готовий діяти, попри критику Європи. Венс зробив гучну заяву щодо Гренландії
Зустріч делегацій України та США завершилась: деталі від Умєрова
Зустріч делегацій України та США завершилась: деталі від Умєрова
Новий посол Росії в США летить у Вашингтон наступного тижня
Новий посол Росії в США летить у Вашингтон наступного тижня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 березня: ситуація на фронті
75K
Ситуація на фронті. Російські понти закінчились
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 березня 2025
43K
«Встигають писати дисертації». Співвласник «Нової пошти» позаздрив Залужному та Усику
19K
Окупант зізнався, що вбив командира роти через голод
13K
Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Ярослав Федорчук: У Росії про мене завжди говорили «хохол сейчас все сделает»

Новини

24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:10
У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:03
Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
21 березня, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
21 березня, 12:20
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua