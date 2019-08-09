Під Києвом другу добу горять торф’яники (фото)
На ліквідації пожежі працюють 4 одиниці спецтехніки
Фото: ДСНС
Горять поклади торфу окремими осередками у важкодоступних місцях
Другу добу рятувальники Броварського району Київщини гасять поклади торфу на околиці села Бобрик.
До ліквідації пожежі залучено чергові караули 21-ї ДПРЧ м. Бровари, 22-ї ДПРЧ смт Калита, сільські пожежні села Шевченкове, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Горять поклади торфу окремими осередками у важкодоступних місцях.
Станом на 9 серпня, гасіння продовжується, горіння ліквідовано на площі 0,3 га.
На ліквідації пожежі працюють 4 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
Нагадаємо, у деяких районах Київської області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.