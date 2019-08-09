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    Під Києвом другу добу горять торф’яники (фото)

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    На ліквідації пожежі працюють 4 одиниці спецтехніки&nbsp; - Під Києвом другу добу горять торф’яники (фото)
    На ліквідації пожежі працюють 4 одиниці спецтехніки 
    Фото: ДСНС

    Горять поклади торфу окремими осередками у важкодоступних місцях

    Другу добу рятувальники Броварського району Київщини гасять поклади торфу на околиці села Бобрик.

    До ліквідації пожежі залучено чергові караули 21-ї ДПРЧ м. Бровари, 22-ї ДПРЧ смт Калита, сільські пожежні села Шевченкове, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Горять поклади торфу окремими осередками у важкодоступних місцях.

    Станом на 9 серпня, гасіння продовжується, горіння ліквідовано на площі 0,3 га.

    На ліквідації пожежі працюють 4 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

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    Під Києвом другу добу горять торф’яники (фото)
    Під Києвом другу добу горять торф’яники (фото)
    Під Києвом другу добу горять торф’яники (фото)
    Під Києвом другу добу горять торф’яники (фото)

    Нагадаємо, у деяких районах Київської області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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