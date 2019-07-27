«Дешевше не гасити»: у Росії палає 3 млн гектарів лісів



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Основна частина пожеж припадає на важкодоступні райони, де вартість гасіння перевищує розмір можливого збитку Фото: Коммерсантъ

Загальна площа горіння приблизно дорівнює площі Бельгії

У Росії в Сибіру горять понад 3 мільйони гектарів лісів. Дим уже доходить до уральських міст і Поволжя, де жителі скаржаться на задушливий смог. При цьому більшість пожеж не гасяться – чиновники пояснюють, що, мовляв, дешевше буде нові ліси насадити, ніж зараз боротися з вогнем.

Про це повідомляє «Російська служба ВВС».

За даними авіалісоохорони, лісові пожежі зафіксовані в 10 регіонах: у Іркутської і Тюменській областях, в Красноярському, Хабаровському, Пермському і Забайкальському краї, в Якутії, Бурятії і в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Загальна площа горіння приблизно дорівнює площі Бельгії.

«Це катастрофа. Понад 90% припадає на так звані зони контролю, по них прийнято рішення не гасити. Саме це призвело до таких площ пожеж. Пожежі, які гасять у всій країні, - це близько 100-150 тис. га», - говорить керівник протипожежної програми «Грінпіс Росії» Григорій Куксін.

На гасінні лісових пожеж задіяно 2 тисячі 715 осіб і 343 одиниці техніки. Також у гасінні беруть участь 28 повітряних суден. Як повідомляє «Тасс», основна частина пожеж припадає на важкодоступні райони, де вартість гасіння перевищує розмір можливого збитку, і загоряння гаситься в разі загрози населеним пунктам або об'єктам інфраструктури.

«Ситуація вийшла з-під контролю саме через те, що спочатку було прийнято рішення не гасити пожежі, поки вони маленькі. Такий порядок діє від 2015 року. Тоді формально узаконили практику, історично сформовану від бідності - немає грошей, немає палива, немає літаків, щоб закидати пожежних на віддалені території. Ще з радянських часів багато пожеж не гасилися - не було космічного моніторингу, і ніхто їх не рахував», - пояснює Куксін.

Радник глави Рослісгоспу Олександр Агафонов пояснював це так:

«Дивіться самі: найближча точка базування (літака-танкера) за 500 км від пожежі в тайзі. Він летить туди-назад, скидає невеликий об'єм води. Ми розоримося використовувати авіацію для таких цілей».

Глава уряду Красноярського краю Юрій Лапшин на цьому тижні визнав, що пожежі не гасяться, але їхній масштаб такий, що цей підхід себе не виправдовує.

Зазвичай дим від пожеж у Сибіру йде на північ. Цього року він повернув на захід – в більш населену частину РФ. Тож значна частина Сибіру і уральські міста - незважаючи на те, що на Уралі ситуація благополучна - опинилися під впливом щільного задимлення.