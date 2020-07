Китай відправив свою першу місію на Марс

Про це повідомляє BBC.

За оцінками, «Тяньменю» знадобиться 7 місяців, щоб дістатися до Марса: відстань від Землі до Червоної планети сягає близько 55 мільйонів кілометрів.

За 11 днів Китай має запустити ще два зонди у межах своєї місії.

China sends its first mission to Mars. Tianwen-1 was launched from Wenchang towards the red planet on a voyage that will last until next year. #Mars pic.twitter.com/9PmlzHCoEe