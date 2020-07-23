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    Технології

    Китай відправив свою першу місію на Марс

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    &laquo;Тяньменю&raquo; знадобиться 7 місяців, щоб дістатися до Марса - Китай відправив свою першу місію на Марс
    «Тяньменю» знадобиться 7 місяців, щоб дістатися до Марса

    Відстань від Землі до Червоної планети сягає близько 55 мільйонів кілометрів

    Китай успішно запустив з космодрому Веньчан на острові Хайнань свій перший зонд для дослідження Марса «Тяньмень — 1» («Питання до неба»). Він має дістатися до орбіти планети у лютому 2021 року.

    Про це повідомляє BBC.

    За оцінками, «Тяньменю» знадобиться 7 місяців, щоб дістатися до Марса: відстань від Землі до Червоної планети сягає близько 55 мільйонів кілометрів.

    За 11 днів Китай має запустити ще два зонди у межах своєї місії.

    Мета місії — вивчати підземні умови планети та спробувати знайти там ознаки життя. Зонд «Тяньмень — 1» має камеру та інструменти, які допоможуть проаналізувати місцеві породи та знайти лід. Проте дослідження поверхні Марса це лише одна з частин китайської місії.

    Також на орбіту Червоної планети має вирушити космічний корабель, де вивчатиме Марс дистанційно.

    Це вже не перша спроба Китаю досліджувати Марс. У 2011 році разом із Росією Китай запустив супутник «Іньхуо-1», але тоді він вийшов із ладу та впав у Тихий океан.

    Нещодавно Об’єднані Арабські Емірати запустили в космос свою першу міжпланетну місію та стали першою арабською країною, яка це зробила.

    Китай технології космос наука
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