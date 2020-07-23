Китай відправив свою першу місію на Марс

Про це повідомляє BBC.

За оцінками, «Тяньменю» знадобиться 7 місяців, щоб дістатися до Марса: відстань від Землі до Червоної планети сягає близько 55 мільйонів кілометрів.

За 11 днів Китай має запустити ще два зонди у межах своєї місії.

China sends its first mission to Mars. Tianwen-1 was launched from Wenchang towards the red planet on a voyage that will last until next year. #Mars pic.twitter.com/9PmlzHCoEe — China Xinhua News (@XHNews) July 23, 2020

Мета місії — вивчати підземні умови планети та спробувати знайти там ознаки життя. Зонд «Тяньмень — 1» має камеру та інструменти, які допоможуть проаналізувати місцеві породи та знайти лід. Проте дослідження поверхні Марса це лише одна з частин китайської місії.

Також на орбіту Червоної планети має вирушити космічний корабель, де вивчатиме Марс дистанційно.

In a statement, China’s aerospace contractor CASC confirms today’s Long March 5 launch “successfully transferred the Tianwen 1 Mars rover into the predetermined orbit.” pic.twitter.com/UnRzaRveYB — Stephen Clark (@StephenClark1) July 23, 2020

Це вже не перша спроба Китаю досліджувати Марс. У 2011 році разом із Росією Китай запустив супутник «Іньхуо-1», але тоді він вийшов із ладу та впав у Тихий океан.

Нещодавно Об’єднані Арабські Емірати запустили в космос свою першу міжпланетну місію та стали першою арабською країною, яка це зробила.