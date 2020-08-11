На колишнього главу McDonald's подали до суду за службовий роман



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Стів Істербрук



Фото: Globallookpress.com

У листопаді 2019 року президент «Макдоналдса» Стів Істербрук пішов у відставку через роман з підлеглою

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's подала в суд на колишнього главу компанії Стіва Істербрука за таємний роман з однією зі співробітниць.

Про це повідомляє CNBC.

Уточнюється, що мережа має намір відсудити у колишнього власника вихідну допомогу, так як він порушив корпоративну етику компанії.

За словами нинішнього гендиректора Кріса Кемпчінскі, поведінка Істербрука йшла врозріз зі стандартами McDonald's. При цьому порушення були ще більш серйозні, ніж передбачалося при його звільненні в 2019 році.

«Ця нова інформація ясно дає зрозуміти, що він збрехав і знищив докази неналежних особистих відносин і не повинен був отримати контрактну компенсацію», - заявив Кемпчінскі.

Нещодавно виявлені докази включають десятки фотографій та відео оголених жінок - включаючи зображення жінок-службовців - які були зроблені наприкінці 2018 року або на початку 2019 року та надіслані як вкладення з його корпоративного електронного облікового запису на його особистий електронний лист, згідно з позовом. Істерсбрук нібито видалив ці фотографії та електронні листи зі свого телефону, перш ніж піти у відставку.

У листопаді 2019 року президент «Макдоналдса» Стів Істербрук пішов у відставку через роман з підлеглою.

Після Істербрука за власним бажанням звільнився віце-президент відділу кадрів Девід Фейрхерст. Коли він пішов, новий гендиректор компанії заборонив співробітникам спілкуватися після роботи, разом ходити в бари і фліртувати.