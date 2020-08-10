У Києві судитимуть серійного викрадача автівок



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Встановлено, що зловмисник викрав 19 автомобілів

Київською місцевою прокуратурою № 8 завершено досудове розслідування та скеровано до Святошинського районного суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який підозрюється у викраденні 19 автомобілів на території столиці.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Розслідуванням встановлено, що у період з 2017 по 2020 р. обвинувачений викрав 18 автомобілів марки Daewoo та один автомобіль марки Сhevrolet з метою подальшого продажу на автозапчастини.

Вказаними діями зловмисник завдав потерпілим майнової шкоди на суму близько 1,4 млн гривень.

Обвинувачений раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів. Останній раз у 2018 році Києво-Святошинським районним судом Київської області він був засуджений до умовного терміну.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Як повідомлялося, навесні цього року столична поліція затримала автоугонщика зі стажем.