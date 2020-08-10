Американські вчені виявили ще один незвичний симптом коронавірусу



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Також недавно фахівці з Центру контролю і профілактики захворювань США додали в список потенційних симптомів коронавірусу нудоту і діарею

Одним із симптомів коронавірусу може бути постійна гикавка, - науковці

Група американських медиків заявляє про ще один нетиповий симптом Covid-19. Гаррет Прінс і Мішель Сегель з госпіталя Кук в Чикаго запевняють, що одним із симптомів коронавірусу може бути постійна гикавка.

Результати дослідження опубліковані в журналі The American Journal of Emergency Medicine.

Медики розглядають випадки, коли гикавка, на яку спочатку не звертали увагу, виявляється симптомом Covid-19.

Наприклад, в квітні в Чікаго лікарню звернувся чоловік, у якого кілька днів не припинялася гикавка.

Підозр на коронавірус не було, як і ніяких симптомів, які вважаються типовими для Covid-19. Наприклад, жар, болі в горлі і закладеність носа.

Однак, аналізи дозволили діагностувати коронавірус, а рентген показав серйозні руйнування в легенях.

Цей пацієнт був благополучно вилікуваний від Covid-19, а медики отримали новий напрям для досліджень — постійна гикавка як симптом коронавірусу.

На поточний момент медики вважають, що постійна гикавка при Covid-19 може бути викликана ураженням нерва, який розташований біля діафрагми дихальних шляхів. Саме вона найчастіше викликає гикавку.

При цьому, не виключено, що самі хворі і їхні лікарі не асоціюють гикавку з коронавірусом.

Список симптомів коронавірусу постійно поповнюється.

Наприклад, недавно фахівці з Центру контролю і профілактики захворювань США додали в список потенційних симптомів коронавірусу нудоту і діарею. Вони, як і більшість інших симптомів, можуть проявитися через 2-14 днів після зараження.

З початку пандемії до числа найбільш поширених симптомів коронавірусу відносять лихоманку, кашель, задишку, втому, головний біль, втрату смаку і біль у горлі.

Як повідомлялося, станом на 10 серпня кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 20 мільйонів. Кількість жертв перевищила 733 тисячі. Вилікувалися 12 897 813 людей.

Країнами з найбільшим числом інфікованих залишаються США (5 044 435), Бразилія (3 035 422) та Індія (2 153 010). Також до першої п'ятірки входять Росія (885 718) і ПАР (559 859).

Коронавірус в Україні

Всього 81957

Одужали 44359

Хворіють 35676

Померли 1922

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До відома, в Україні станом на ранок 10 серпня зафіксовано 1008 нових випадків коронавірусу, це на 191 випадок менше, ніж учора (1 199). Загалом одужали 43 972, за добу 287 людей (вчора 317), летальних випадків – 1922 - за добу 25 людей, (вчора 18). Всього зафіксовано 81 957 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.