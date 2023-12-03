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На кордоні з Польщею зупинив роботу ще один пункт пропуску: яка причина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На кордоні з Польщею зупинив роботу ще один пункт пропуску: яка причина
КПП «Смільниця – Кросценко»
фото: galinfo.com.ua

Прикордонники попередили водіїв про тимчасові несправності

На кордоні України з Польщею у неділю 3 грудня тимчасово не працює пункт пропуску «Смільниця», а також місце пропуску поза ПП «Нижанковичі». Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За даними прикордонників, оформлення осіб та транспортних засобів на пункті пропуску «Смільниця», а також на місці пропуску поза ПП «Нижанковичі» не здійснюється. Причиною є несправність бази даних митної служби. 

Людей просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок через українсько-польський кордон.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська-Гребенне». Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.

Як повідомлялося, 1 грудня Україна та Польща погодили перші заходи для розблокування кордону. Зокрема, країни домовились про відкриття пункту пропуску «Угринів – Долгобичув».

До слова, прем'єр Польщі підтримав протестувальників на кордоні. Матеуш Моравецький вважає, що повернення до дозволів для українських перевізників стане альтернативою у рамках страйку на кордоні.

Крім того, влада Польщі посилить перевірки вантажівок на польсько-українському кордоні. 

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Теги: Україна Польща кордон

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