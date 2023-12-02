Польща посилить перевірку вантажівок на кордоні

Уряд Польщі вживатиме заходи, спрямовані на усунення недобросовісної конкуренції на транспортному ринку

Влада Польщі посилить контроль на польсько-українському кордоні. Про це йдеться в заяві Міністерства інфраструктури країни.

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«Ми в постійному діалозі з транспортною галуззю. Під час останньої зустрічі ми домовилися, що державні служби посилять перевірку вантажівок на польсько-українському кордоні. Це була одна з вимог галузі», – розповів міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаджадхур.

Він також додав, що уряд вживатиме заходів в європейських інституціях, спрямованих на усунення недобросовісної конкуренції на транспортному ринку.

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За словами міністра, майбутній саміт Транспортної ради Євросоюзу, запланований на 4 грудня, є моментом, коли ЄС має підняти питання про наслідки скасування вимоги щодо наявності дозволів на в’їзд до ЄС для українських водіїв.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська-Гребенне». Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.

Як повідомлялося, 1 грудня Україна та Польща погодили перші заходи для розблокування кордону. Зокрема, країни домовились про відкриття пункту пропуску «Угринів – Долгобичув».

До слова, прем'єр Польщі підтримав протестувальників на кордоні. Матеуш Моравецький вважає, що повернення до дозволів для українських перевізників стане альтернативою у рамках страйку на кордоні, який триває вже 24 дні.