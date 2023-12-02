Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що в нього ввійшло

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що в нього ввійшло
Німеччина передала нову допомогу ЗСУ
фото: Pixabay

Берлін передасть Києву автівки, снаряди та системи виявлення дронів

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Наші військові отримають від країни-союзниці різні типи автівок, боєприпаси та антидронові системи. Про це повідомив уряд Німеччини.

До нового військового пакету від Берліна ввійшли:

  • чотири тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи до них;
  • три транспорти (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • дві автівки для прикордонної служби;
  • п'ять систем виявлення дронів;
  • мобільна антенно-щоглова система;
  • 3 840 артилерійських боєприпасів;
  • 25 лазерних далекомірів;
  • 15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тисяч патронів до них.

Нагадаємо, що голова оборонного комітету Бундестагу, доктор Марі-Агнес Штрак-Циммерманн в інтерв’ю «Главкому» запевнила, що Захід не скоротить військову допомогу через війну в Ізраїлі. Також вона пояснила, чому виступає проти передачі Україні німецьких літаків. Раніше Німеччина поставила під питання подвоєння військової допомоги Україні у 2024 році через брак бюджетних коштів.

Як повідомлялося, українська влада запропонувала Німеччині передати Києву 93 винищувачі Tornado, які планують вивести з експлуатації. Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що в нього є «творча пропозиція» щодо літаків, які планують замінити на винищувачі F-35.

До слова, колишній директор ЦРУ та екскомандувач міжнародними коаліціями в Іраку та в Афганістані генерал Девід Петреус вважає, що українці «не змогли досягти того прориву, на який усі сподівалися», у наступі влітку 2023 року через недостатні поставки Києву озброєння, насамперед американського.

Читайте також: Чи варто США надавати зброю Україні і хто перемагає у війні? Результати опитування
Теги: Німеччина Україна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виставка у Москві є частиною передвиборчої програми Путіна
РФ зганяє людей з окупованих територій на пропагандистську акцію у Москву
Сьогодні, 08:15
Президент України Володимир Зеленський
Через негоду на Одещині загинуло п'ять осіб – Зеленський
27 листопада, 22:30
ЗСУ б’ють по тилу ворога на Херсонщині
Окупанти припинили атаки на двох напрямках – Генштаб
20 листопада, 07:09

Політика

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що в нього ввійшло
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що в нього ввійшло
Британська розвідка розкрила, як РФ придушує невдоволення дружин мобілізованих
Британська розвідка розкрила, як РФ придушує невдоволення дружин мобілізованих
При укладанні Nord Stream 2 Росію цікавили координати субмарин НАТО
При укладанні Nord Stream 2 Росію цікавили координати субмарин НАТО
Скандальна пропозиція Орбана щодо вступу України в ЄС: президент Євроради відповів
Скандальна пропозиція Орбана щодо вступу України в ЄС: президент Євроради відповів
Після війни Ізраїль планує створити буферну зону на кордоні з Газою
Після війни Ізраїль планує створити буферну зону на кордоні з Газою
Одна з країн Європи шукає способи депортації усіх охочих отримати громадянство РФ
Одна з країн Європи шукає способи депортації усіх охочих отримати громадянство РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Ексглава ЦРУ назвав винних у невдалому літньому контрнаступі ЗСУ
23K
Прем’єра з інтригами. У Театрі Лесі Українки стався «неймовірний випадок»
22K
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8773
В Україні завили сирени через загрозу удару балістичними ракетами (мапа)
8611
Аварії на дорогах України, вибух у Дніпрі: головне за ніч
7265
Одна з країн Європи шукає способи депортації усіх охочих отримати громадянство РФ

Новини

Ворог активізувався на Запоріжжі, намагаючись відбити позиції – Генштаб
Сьогодні, 07:25
Чому нема масованих ракетних ударів РФ по Україні? ЗСУ знайшли пояснення
Сьогодні, 07:13
Аварії на дорогах України, вибух у Дніпрі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Сніг і дощ, місцями туман: прогноз погоди на 2 грудня
Сьогодні, 03:40
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Окупанти атакують на шістьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:47

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua