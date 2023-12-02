Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що в нього ввійшло

Берлін передасть Києву автівки, снаряди та системи виявлення дронів

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Наші військові отримають від країни-союзниці різні типи автівок, боєприпаси та антидронові системи. Про це повідомив уряд Німеччини.

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До нового військового пакету від Берліна ввійшли:

чотири тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи до них;

три транспорти (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

дві автівки для прикордонної служби;

п'ять систем виявлення дронів;

мобільна антенно-щоглова система;

3 840 артилерійських боєприпасів;

25 лазерних далекомірів;

15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тисяч патронів до них.

Нагадаємо, що голова оборонного комітету Бундестагу, доктор Марі-Агнес Штрак-Циммерманн в інтерв’ю «Главкому» запевнила, що Захід не скоротить військову допомогу через війну в Ізраїлі. Також вона пояснила, чому виступає проти передачі Україні німецьких літаків. Раніше Німеччина поставила під питання подвоєння військової допомоги Україні у 2024 році через брак бюджетних коштів.

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Як повідомлялося, українська влада запропонувала Німеччині передати Києву 93 винищувачі Tornado, які планують вивести з експлуатації. Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що в нього є «творча пропозиція» щодо літаків, які планують замінити на винищувачі F-35.

До слова, колишній директор ЦРУ та екскомандувач міжнародними коаліціями в Іраку та в Афганістані генерал Девід Петреус вважає, що українці «не змогли досягти того прориву, на який усі сподівалися», у наступі влітку 2023 року через недостатні поставки Києву озброєння, насамперед американського.