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Україна та Польща погодили перші заходи для розблокування кордону

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна та Польща погодили перші заходи для розблокування кордону
Блокування чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Польщею продовжується
фото ілюстративне

Країни домовились про відкриття пункту пропуску «Угринів – Долгобичув»

У Варшаві відбулась зустріч заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача та державного секретаря міністерства інфраструктури Польщі Рафаля Вебера за головування Ядвіги Емілевич, урядової уповноваженої з питань польсько-українського співробітництва в галузі розвитку та за участі Міністерства фінансів та Міністерства внутрішніх справ Польщі. Про це повідомляє пресслужба українського відомства.

Сторони погодили:

  • відкриття пункту пропуску «Угринів – Долгобичув» для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску;
  • створення в системі «єЧерга» окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та «Краківець – Корчова». Саме на цих пунктах пропуску є фізичні смуги для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску як на українському, так і на польському боці.
  • запуск пілотного проєкту з реєстрацією в «єЧерзі» безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» терміном в один місяць.

Зазначається, що питання скасування чи змін до «транспортного безвізу» не обговорювалось та не було на порядку денному.

Водночас, польські протестувальники наполягають на функціонування «Угринів – Долгобичув» та «Нижанковичі – Мальховіце» лише для транспорту на реєстрації ЄС.

«Така позиція неприйнятна для України та Європейського Союзу, адже це дискримінаційна норма по відношенню до інших країн. Останнє було підтверджено під час засідання Координаційної платформи Україна-Польща-ЄС за участі керівництва Директорату Єврокомісії з питань транспорту та мобільності (DG Move) 30 листопада», – зазначають в міністерстві.

Разом з цим, Міністерство відновлення спільно з DG Move напрацьовують стратегічні рішення, які дозволять врегулювати ситуацію із чергами на кордоні та зменшити напруження у питанні автомобільних перевезень. Ключовими позиціями є покращення пропускної спроможності наявних пунктів пропуску, зокрема ефективності фітосанітарного та інших видів контролю, для дотримання меморандумів, що регулюють кількість вантажівок пропущених через кордон. Також йдеться про розроблення Плану дій щодо розбудови українсько-польських пунктів пропуску (з українського боку стратегія розбудови вже готова).

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська-Гребенне». Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.

Польський політик та лідер опозиційної партії «Громадянська коаліція» Дональд Туск, коментуючи ситуацію з блокуванням кордону з Україною, звинуватив чинний уряд в бездіяльності. 

Раніше міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа своєму українському колезі, у якому закликав виконати вимоги польських протестувальників.

Читайте також: Заблокований кордон. Чи означає це, що нас не чекають в ЄС?
Теги: страйк кордон Україна Польща

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