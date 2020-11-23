На кордоні з Росією утворилася черга із 300 вантажівок

У пункті пропуску «Сеньківка» затор із 210 вантажних автомобілів, а у «Бачевську» – 80 вантажівок

На кордоні з Росією перед пунктом пропуску Сеньківка утворилася черга з майже 300 вантажівок, повідомляє митна служба в понеділок, 23 листопада.

«Станом на зараз перед пунктом пропуску «Сеньківка» у напрямку виїзду з митної території України утворилася черга з 210 автотранспортних засобів комерційного призначення», – йдеться в повідомленні.

Причиною назвали зниження швидкості транспортного потоку на в'їзд до пункту пропуску Нові Юрковичі на території РФ.

У зв'язку з цим водіям пропонують їхати через пункт пропуску Бачевськ, але там теж є затори з 80 автомобілів.

Нагадаємо, що тисячі жителів Парижа тікали з міста перед локдауном.

До слова, більше сотні фур заблокували рух на в'їзді у Миколаїв.

Зазначимо, що в Україні почали діяти нові правила видачі водійських прав.

Крім того, встановлено підстави для анулювання посвідчення водія (у разі позбавлення права керування отриманого вперше, надання фіктивних документів і т. п.).

У той же час можливе виключення наявної категорії, якщо меддовідкою вона не підтверджена, і відновлення її в разі надання нової меддовідки, якщо придатність до управління відновлена.