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    У світі

    На кордоні з Росією утворилася черга із 300 вантажівок

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    <span>Причина уповільнення пропуску вантажівок не повідомляється</span> - На кордоні з Росією утворилася черга із 300 вантажівок
    Причина уповільнення пропуску вантажівок не повідомляється

    У пункті пропуску «Сеньківка» затор із 210 вантажних автомобілів, а у «Бачевську» – 80 вантажівок

    На кордоні з Росією перед пунктом пропуску Сеньківка утворилася черга з майже 300 вантажівок, повідомляє митна служба в понеділок, 23 листопада.

    «Станом на зараз перед пунктом пропуску «Сеньківка» у напрямку виїзду з митної території України утворилася черга з 210 автотранспортних засобів комерційного призначення», – йдеться в повідомленні.

    Причиною назвали зниження швидкості транспортного потоку на в'їзд до пункту пропуску Нові Юрковичі на території РФ.

    У зв'язку з цим водіям пропонують їхати через пункт пропуску Бачевськ, але там теж є затори з 80 автомобілів.

    Нагадаємо, що тисячі жителів Парижа тікали з міста перед локдауном.

    До слова, більше сотні фур заблокували рух на в'їзді у Миколаїв.

    Зазначимо, що в Україні почали діяти нові правила видачі водійських прав.

    Крім того, встановлено підстави для анулювання посвідчення водія (у разі позбавлення права керування отриманого вперше, надання фіктивних документів і т. п.).

    У той же час можливе виключення наявної категорії, якщо меддовідкою вона не підтверджена, і відновлення її в разі надання нової меддовідки, якщо придатність до управління відновлена.

    Теги: Росія пункт пропуску Україна
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