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    На під‘їздах до Одеси утворився корок на 30 кілометрів

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    Українці масово вирушили до Чорного моря на вихідні - На під‘їздах до Одеси утворився корок на 30 кілометрів
    Українці масово вирушили до Чорного моря на вихідні
    Фото: Irina Lishchynska/Фейсбук

    За десять кілометрів до Хаджибейського лиману на трасі Київ-Одеса вже все стоїть

    Попереду українці мають подовжені вихідні – аж до вівторка. Отже, поки більшість напрямків для турів вихідного дня Європою залишаються зачиненими через карантин, наші громадяни вирішили ще з п’ятниці відправитися у бік Одеси до Чорного моря. Вже опівдні сьогодні на трасі Київ-Одеса утворилася масштабна пробка. Так, як пишуть очевидці у соцмережах, на під‘їздах до Одеси утворився корок на 30 кілометрів.

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    А за десять кілометрів до Хаджибейського лиману на трасі Київ-Одеса вже все стоїть.

    «Траса Київ - Одеса зараз. Потрібно на вихідні поїхати до моря - подумала вся країна», - пишуть люди.

    «А на заправках теж швидше за все черги. Одна суцільна пробка», «Дякую за інфо. Трохи сам не поїхав», «До вечора пробка розтягнеться до Києва», - коментують дописувачі.

    Зазначимо, що за минулу добу в Одеській області зафіксували 64 нових випадки зараження коронавірусом. Відзначимо, що в порівнянні зминулим днем в регіоні помітний спад. Тоді був поставлений антирекорд з 95 підтвердженими діагнозами. Загалом же, в Україні ситуація погіршується - станом на ранок 26 червня виявили 1 тис 109 нових заражених «ковідом».

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      41117
    • Хворіють
      21732
    • Одужали
      18299
    • Померли
      1086

    З початку пандемії коронавірусів в Одеській області заразилося вже 1 тис 529 осіб. Від ускладнень коронавірусу в регіоні померла 21 людина.

     

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