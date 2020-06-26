На під‘їздах до Одеси утворився корок на 30 кілометрів



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Українці масово вирушили до Чорного моря на вихідні Фото: Irina Lishchynska/Фейсбук

За десять кілометрів до Хаджибейського лиману на трасі Київ-Одеса вже все стоїть

Попереду українці мають подовжені вихідні – аж до вівторка. Отже, поки більшість напрямків для турів вихідного дня Європою залишаються зачиненими через карантин, наші громадяни вирішили ще з п’ятниці відправитися у бік Одеси до Чорного моря. Вже опівдні сьогодні на трасі Київ-Одеса утворилася масштабна пробка. Так, як пишуть очевидці у соцмережах, на під‘їздах до Одеси утворився корок на 30 кілометрів.

А за десять кілометрів до Хаджибейського лиману на трасі Київ-Одеса вже все стоїть.

«Траса Київ - Одеса зараз. Потрібно на вихідні поїхати до моря - подумала вся країна», - пишуть люди.

«А на заправках теж швидше за все черги. Одна суцільна пробка», «Дякую за інфо. Трохи сам не поїхав», «До вечора пробка розтягнеться до Києва», - коментують дописувачі.

Зазначимо, що за минулу добу в Одеській області зафіксували 64 нових випадки зараження коронавірусом. Відзначимо, що в порівнянні зминулим днем в регіоні помітний спад. Тоді був поставлений антирекорд з 95 підтвердженими діагнозами. Загалом же, в Україні ситуація погіршується - станом на ранок 26 червня виявили 1 тис 109 нових заражених «ковідом».

Коронавірус в Україні

Всього 41117

Хворіють 21732

Одужали 18299

Померли 1086

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З початку пандемії коронавірусів в Одеській області заразилося вже 1 тис 529 осіб. Від ускладнень коронавірусу в регіоні померла 21 людина.