В Україні почали діяти нові правила видачі водійських прав
Приймати водійські іспити та видавати водійські посвідчення тепер будуть за новими правиламиУ головному сервісному центрі МВС заявили, що розширили перелік необхідних документів для підтвердження навичок керування автомобілем. Відзначається, що це має спростити українцям процес отримання прав, повідомляє у п'ятницю, 17 липня, пресслужба відомства.
«Відтепер підтвердити навички управління стало простіше», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що 17 липня набув чинності наказ МВС від 22 травня 2020 року №408, який затверджує відразу дві нові інструкції: Про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, що удосконалює процедури видачі посвідчення водія, а також більш детально регламентує їх проведення, і Про використання технічних засобів контролю під час здачі іспитів (зокрема, фото- і відеотехніки), збереження отриманої з їх допомогою інформації та доступ до неї, яка регламентує порядок застосування технічних записів контролю.
Зокрема, одним з нововведень є те, що при отриманні категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна підтвердити наявність навичок керування транспортними засобами будь-якої з категорій В, С1, С, D1 і D. Крім того, збільшується максимально допустима перерва в навичках управління - до трьох місяців.
Також відтепер можна підтвердити навички керування транспортним засобом документом на право власності транспортного засобу другого з подружжя, і документами, що підтверджують позику, оренду, лізинг, або тимчасовим реєстраційним талоном.
«У разі відкриття двох і більше категорій теоретичний іспит здається один раз за екзаменаційними білетами вищої категорії. Іспит припиняється, якщо особа користується додатковими електронними приладами або матеріалами, підказками і т. п», - наголошується в повідомленні.
Уточнюється, що тривалість кожного етапу проведення практичного іспиту: на майданчику - не менше 10 хв, на дорозі - не менше 20 хв, а в цілому - не більше години. Також можливе відхилення від маршруту проведення практичного іспиту, якщо на ньому подальший рух неможливий (транспортний затор, дорожні роботи, ДТП та ін).
«Фото-, відеофіксація відбувається з самого початку кожного іспиту і ведеться безперервно до його завершення. Результати іспитів протягом десяти робочих днів можна оскаржити», - наголошується в повідомленні.
Крім того, встановлено підстави для анулювання посвідчення водія (у разі позбавлення права керування отриманого вперше, надання фіктивних документів і т. п.).
У той же час можливе виключення наявної категорії, якщо меддовідкою вона не підтверджена, і відновлення її в разі надання нової меддовідки, якщо придатність до управління відновлена.