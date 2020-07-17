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    В Україні почали діяти нові правила видачі водійських прав

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    <span>В Україні змінились правила видачі водійських посвідчень</span> - В Україні почали діяти нові правила видачі водійських прав
    В Україні змінились правила видачі водійських посвідчень

    Приймати водійські іспити та видавати водійські посвідчення тепер будуть за новими правилами

    У головному сервісному центрі МВС заявили, що розширили перелік необхідних документів для підтвердження навичок керування автомобілем. Відзначається, що це має спростити українцям процес отримання прав, повідомляє у п'ятницю, 17 липня, пресслужба відомства.

    «Відтепер підтвердити навички управління стало простіше», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що 17 липня набув чинності наказ МВС від 22 травня 2020 року №408, який затверджує відразу дві нові інструкції: Про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, що удосконалює процедури видачі посвідчення водія, а також більш детально регламентує їх проведення, і Про використання технічних засобів контролю під час здачі іспитів (зокрема, фото- і відеотехніки), збереження отриманої з їх допомогою інформації та доступ до неї, яка регламентує порядок застосування технічних записів контролю.

    Зокрема, одним з нововведень є те, що при отриманні категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна підтвердити наявність навичок керування транспортними засобами будь-якої з категорій В, С1, С, D1 і D. Крім того, збільшується максимально допустима перерва в навичках управління - до трьох місяців.

    Також відтепер можна підтвердити навички керування транспортним засобом документом на право власності транспортного засобу другого з подружжя, і документами, що підтверджують позику, оренду, лізинг, або тимчасовим реєстраційним талоном.

    «У разі відкриття двох і більше категорій теоретичний іспит здається один раз за екзаменаційними білетами вищої категорії. Іспит припиняється, якщо особа користується додатковими електронними приладами або матеріалами, підказками і т. п», - наголошується в повідомленні.

    Уточнюється, що тривалість кожного етапу проведення практичного іспиту: на майданчику - не менше 10 хв, на дорозі - не менше 20 хв, а в цілому - не більше години. Також можливе відхилення від маршруту проведення практичного іспиту, якщо на ньому подальший рух неможливий (транспортний затор, дорожні роботи, ДТП та ін).

    «Фото-, відеофіксація відбувається з самого початку кожного іспиту і ведеться безперервно до його завершення. Результати іспитів протягом десяти робочих днів можна оскаржити», - наголошується в повідомленні.

    Крім того, встановлено підстави для анулювання посвідчення водія (у разі позбавлення права керування отриманого вперше, надання фіктивних документів і т. п.).

    У той же час можливе виключення наявної категорії, якщо меддовідкою вона не підтверджена, і відновлення її в разі надання нової меддовідки, якщо придатність до управління відновлена.

    МВС ДТП водій
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