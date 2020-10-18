Більше сотні фур заблокували рух на в'їзді у Миколаїв



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Затор при в'їзді у Миколаїв Фото: «Укртрансбезпека»

Перевізники саботують зважування та створюють штучний затор

На в'їзді в Миколаїв перевізники створили штучний затор з більш ніж сотні вантажівок. Водії вантажних автомобілів відмовляються проїхати через пункт габаритно-вагового контролю.

Про це повідомляє «Укртрансбезпека» в Facebook.

Як зазначає відомство, у суботу, 17 жовтня, для запобігання руйнування дороги було прийнято рішення про розгортання на ділянці дороги в місті Новий Буг Миколаївської області додаткового пересувного пункту габаритно-вагового контролю, який мав працювати цілодобово.

«Станом на вечір 17 жовтня водії вантажних автомобілів відмовляються проїхати через ГВК і створюють штучний затор із більш ніж 100 вантажівок. За попередньою інформацією – вночі планується прорив. На місці чергує Національна поліція», – повідомляє відомство.