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    Більше сотні фур заблокували рух на в'їзді у Миколаїв

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    Затор при в'їзді у Миколаїв - Більше сотні фур заблокували рух на в'їзді у Миколаїв
    Затор при в'їзді у Миколаїв
    Фото: «Укртрансбезпека»

    Перевізники саботують зважування та створюють штучний затор

    На в'їзді в Миколаїв перевізники створили штучний затор з більш ніж сотні вантажівок. Водії вантажних автомобілів відмовляються проїхати через пункт габаритно-вагового контролю.

    Про це повідомляє «Укртрансбезпека» в Facebook.

    Як зазначає відомство, у суботу, 17 жовтня, для запобігання руйнування дороги було прийнято рішення про розгортання на ділянці дороги в місті Новий Буг Миколаївської області додаткового пересувного пункту габаритно-вагового контролю, який мав працювати цілодобово.

    «Станом на вечір 17 жовтня водії вантажних автомобілів відмовляються проїхати через ГВК і створюють штучний затор із більш ніж 100 вантажівок. За попередньою інформацією – вночі планується прорив. На місці чергує Національна поліція», – повідомляє відомство.

    дороги вантажівки Миколаїв
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